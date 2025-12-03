變換車道沒打方向燈？交通部罰則曝 最高噴6千元

當汽、機車在道路上行駛，只要進行轉彎、變換車道等動作時，都必須提前開啟方向燈提醒其他用路人。（示意圖／翻攝自pexels）





當汽、機車在道路上行駛，只要進行轉彎、變換車道等動作時，都必須提前開啟方向燈提醒其他用路人。有一名女網友發文表示，自己在變換車道或是轉彎都會打方向燈，但有駕駛會不打方向燈就切換車道，還有一些是切過來後才打方向燈，讓她感覺自己是路上的「異類」。但其實根據《道路交通安全規則》第102條就有給出正確答案，若未遵守規定，恐將再依《道路交通管理處罰條例》開罰，最高可處新台幣6000元罰鍰。

原PO在Dcard發文詢問「從慢車道切到快車道需要打方向燈嗎？」，並表示自己在變換車道或是轉彎都會打方向燈，等到確認沒車或有一定距離後，才會變換車道。不過，有駕駛會不打方向燈就切換車道，還有一些是切過來後才打方向燈，令她感到相當不解，並詢問網友對於「機車變換車道不打方向燈」有什麼看法。

貼文一出後，立即引起不少討論，有網友表示「要打燈啊，哪怕我只是稍微往外切也會打，讓後車知道一下」、「不打方向燈或打了馬上切車道的，我一律喇叭按好按滿」、「要啊，一過車道線就要打」，也有網友有其他看法，表示「比起有沒有打燈，更擔心沒看後照鏡確認有沒有車」、「我自己騎車習慣是連在車道內，偏左偏右都會打跟擺頭」。

事實上，根據交通部的《道路交通安全規則》第102條就有給出正確答案。在距離交岔路口30公尺前，就要顯示方向燈或手勢，再換入轉彎車道，駛至路口再行轉彎。如果是要在慢車道右轉，則應距離交岔路口30至60公尺就要打方向燈，換入慢車道；如果是左轉，則要行至交岔路口中心處再左轉，而且是不能占用來車道搶先左轉的。

至於罰則部分，若未依規定行駛汽車，恐將依照《道路交通管理處罰條例》第42條之「不依規定使用燈光者」，處新台幣1200元以上至3600元以下的罰鍰。而在高速公路、快速公路上金額會提高，並依該條例第33條第1項第4款，處新台幣3000元以上至6000元以下罰鍰。

