變換車道釀禍！駕駛害機車摔倒仍繼續開 熱血騎士緊追攔阻

台北市大同區日前發生一起車禍事件，一輛汽車在變換車道時未注意周遭狀況，導致機車騎士為閃避而摔車。事發當時，汽車駕駛原本打算離開現場，甚至駛入機車專用道，所幸在後方熱心騎士的攔截下，駕駛最終回到事故現場。警方表示，由於雙方當事人最終都留在現場並達成和解，因此不構成肇事逃逸。這起事件發生在耶誕節晚上六點多，地點位於台北市大同區延平北路及民權西路口。

駕駛釀摔竟開上台北橋機車道。（圖／TVBS）

事發當晚正值耶誕節，天空下著大雨，路面濕滑。一輛黑色休旅車在打了方向燈後突然向右變換車道，導致後方機車騎士為了閃避而當場打滑摔車。騎士人躺在地上，機車則向前滑行數公尺。令人意外的是，汽車駕駛並未立即停車查看，反而繼續往前行駛，甚至開上台北橋機車專用道。

後方目睹事故的機車騎士立即加速追上，一邊按喇叭一邊在旁邊比手勢提醒，但汽車駕駛仍未停下。直到熱心騎士擋在汽車前方，駕駛才終於停車並搖下車窗。當騎士告知他「你害人家摔車了」時，駕駛還一臉疑惑地回應：「我害人家摔車？」由於事發地點是台北橋的機車專用道，車流量大，導致後方機車全部擠成一團。

在熱心騎士離開後，汽車駕駛也回到事故現場尋找摔車的騎士。幸運的是，摔車騎士的傷勢並不嚴重。對於此類事件的法律責任，黃柏榮表示，如果在駕駛車輛過程中發生事故導致他人受傷或死亡，而沒有留在現場就駕車離開，可能構成肇事逃逸罪，根據法律規定，刑度為六個月以上五年以下的有期徒刑。

警方後續獲報到場時，發現肇事雙方都還留在現場，因此不構成肇事逃逸，而兩人也已達成和解共識。這起事件凸顯了熱心騎士的及時協助，若非他幫忙攔截，汽車駕駛可能已離開現場，不只會構成肇事逃逸罪，也會讓受傷的騎士處於更危險的境地。

