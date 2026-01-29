「變更台中港特定區計畫案」市府舉辦５場公開展覽說明會 邀請市民踴躍參與

「變更台中港特定區計畫案」市府舉辦公開展覽說明會，沙鹿區公展說明會主持人引言。（記者陳金龍攝）

台中市政府都市發展局辦理「變更台中港特定區計畫（第四次通盤檢討）案」暨「擬定台中港特定區計畫細部計畫案」公開展覽，並於沙鹿區、清水區、大肚區及梧棲區公所分別召開四場公展說明會，都發局長李正偉表示，希望透過說明會廣泛收集地方民意，未來將納入台中港特定區都市計畫審議參考。

李正偉指出，台中港特定區計畫前次通盤檢討發布實施至今，都市發展背景與時空環境已有所改變，為符合現況發展需要及未來發展趨勢，落實都市計畫執行及管理，辦理此次通盤檢討作業，並依法辦理公開展覽，為了讓地方民眾充分表達意見，並深入了解在地實際需求，特別辦理說明會，出席說明會民眾亦踴躍發表意見。

都發局表示，十六日舉行第一場及第二場說明會，十九日則是第三場說明會，各級地方民意代表皆親自或派員出席，說明會首先針對通盤檢討目的及未來發展願景說明，再由民意代表及與會民眾表達意見，十六日沙鹿區民眾關注範圍內保護區變更、配合白海豚棲息環境縮減計畫範圍、公共設施用地調整及道路開闢與樁位疑義處理等議題。

清水區民眾則關注國土計畫農五地區劃設、農業區變更、規劃產業園區、交通道路改善、高美濕地觀光及地方建設發展等議題；十九日上午大肚區民眾關注港埠專用區聯外交通道路改善及台中港特定區計畫與中科特定區計畫交界範圍調整及交通路網連接問題，都發局強調公開展覽期間所收到書面陳情意見，後續皆將納入都市計畫委員會審議參考。

李正偉強調，除十六日及十九日說明會外，另也於二十六及二十八日於梧棲及龍井區公所舉辦二場說明會，任何公民或團體得於公開展覽期間以書面載明姓名、聯絡地址、建議事項、變更位置理由，向都發局提出意見，以供都市計畫委員會審議參考。