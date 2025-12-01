變更性別登記要提摘除性器官證明 祁家威告劉世芳瀆職

同志運動前輩祁家威1日前往北檢按鈴控告內政部長等人瀆職，理由是遲不推動免術換證。(記者塗建榮攝)

〔記者王定傳／台北報導〕內政部於2008年發布的函釋，跨性別者申請性別變更登記時，需提供兩張精神科專科醫師診斷證明以及摘除性器官的手術證明；台灣同志運動先驅祁家威認為，此項規定嚴重侵害跨性別者的人權，並指出內政部的相關函釋違憲，卻未見積極修正，今赴台北地檢署告發內政部長劉世芳瀆職。

監察院於今年11月通過監委紀惠容的調查報告，指出現行戶籍法及施行細則僅規範需附證明文件，並未要求摘除性器官。報告認為，內政部以行政規則要求手術摘除性器官作為變更性別的必要條件，已違反法律保留原則及比例原則。

祁家威表示，監察院原本應提出糾正案，但最終僅建議檢討改進，效果有限。他批評內政部對此問題持消極態度，並強調公務員若應作而不作，即構成瀆職。

祁家威指出，目前全球37個允許同性婚姻合法化並可進行性別變更的國家中，僅台灣仍維持手術強制要求。他呼籲內政部應儘速修正相關規定，以符合國際人權標準。

祁家威同時提到，近期台灣發生一名13歲跨性別青少年因家庭、學校及社會排擠而自殺的悲劇。他認為，若政府能展現對跨性別者更友善與進步的態度，將有助於減少類似事件發生。

他強調：「給予跨性別者換證權利，不會對社會造成任何危害」，並批評部分保守宗教勢力及國際反同風潮對此議題的負面影響。

台灣同志運動先驅祁家威。(記者王定傳攝)

