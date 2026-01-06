變更設計 台東部落聚會所 工程停擺

台東市阿美族布頌部落聚會所新建工程，於去年7月動工後，因申請變更設計而停工，目前工地現況雜亂。（蕭嘉蕙攝）

台東市寶桑活動中心長年由卑南族巴布麓部落與阿美族布頌部落共同使用，近幾年面臨空間不足、文化差異等問題，市公所去年於活動中心草皮區新建布頌部落聚會所，巴布麓則沿用既有巴拉冠（男子會所）；未料工程動工數月後即停擺至今，引發外界議論。對此，市公所表示，因行政疏失須申請變更設計並重審建照，預計將於1月中旬復工、8月完工。

寶桑活動中心所在地，早年由阿美族與卑南族先祖共同開墾，並輪流使用。每年12月至隔年1月間，由卑南族巴布麓部落舉行年祭；7月中旬至9月間，則由阿美族布頌部落舉辦豐年祭。

目前活動中心左側已設有屬於巴布麓部落的巴拉冠，作為男子集會與傳統祭儀空間；布頌部落則須於活動期間另搭建臨時帳棚因應。為解決空間不足與文化差異問題，市公所於民國112年提出新建布頌部落聚會所計畫，並與兩部落歷經多次協調後取得共識，擇定於活動中心前方草皮區興建。

工程於去年7月動工，原定今年初完工。不料工程短暫施工後即停擺，工地長期閒置、圍籬內雜亂。地方一度傳出，工程停工與觸及卑南族禁忌有關。據了解，在協商階段時，巴布麓族人曾提出疑慮，認為聚會所基地位置與部落祖靈屋相衝，依傳統觀念視為不吉利，使工程後續發展蒙上陰影。

市公所原住民行政課長江金妮表示，當初確實存在文化層面的歧見，但經雙方溝通後取得共識，工程才得以推進。

至於實際停工原因，市公所工務課長賴裕宗指出，工程動工後發現建築圖與結構圖不一致，屬行政上的疏失，依法無法通過建管勘驗，因而申請變更設計，目前尚待建照重新審核。

布頌部落主席王文章則對工程延宕感到可惜。他表示，族人原本很期待「今年豐年祭一定可以在自己的聚會所辦」，尤其不少北漂的年輕族人早已規畫回鄉參與，希望能辦得比往年更盛大；若未能如期完工，恐怕又要像往年一樣封路、搭帳棚舉辦。