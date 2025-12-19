變更評議門檻規定 憲法法庭：實質癱瘓大法官職權

（中央社記者林長順台北19日電）憲法法庭今天判決憲訴法修法違憲。憲法法庭認為，憲訴法修法規定變更向來以大法官現有總額固定比例人數參與作為評議門檻的規定，已實質上癱瘓大法官的職權，違反憲法權力分立原則。

立法院去年12月20日三讀通過修正憲法訴訟法部分條文，增訂大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。立法院民進黨團聲請暫時處分及釋憲，總統賴清德於1月23日公布憲訴法修正條文。

廣告 廣告

憲法法庭今天做出114年憲判字第1號判決，中華民國114年1月23日修正公布的憲法訴訟法第4條第3項、第30條第2項至第6項及第95條規定，立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。

憲法法庭表示，大法官職權的順利行使，不可一時或缺，也不應受到其他憲政機關不當的限制或影響。立法院制定規範大法官行使職權的法律時，就大法官可能發生缺額或其他原因致人數減少的情形，也應有相關配套措施，如欠缺應有配套，導致大法官職權受到封鎖或妨礙，即屬違反憲法權力分立原則。

憲法法庭表示，由於總額15名的大法官平均每4年即有7至8名的大法官因任期屆滿而出缺，大法官人數深受總統大法官人事提名權及立法院人事同意權的影響。例如7名大法官於去年10月31日因任期屆滿卸任，現任大法官僅有8人。

憲法法庭指出，立法院去年12月20日三讀通過立法委員提案修正的憲訴法修正案，其中第30條第2項要求憲法法庭作成判決及暫時處分的參與評議人數不得低於10人，作成違憲宣告人數不得低於9人。

憲法法庭表示，立法院於去年12月24日，就總統於同年8月30日咨請同意的7名大法官人事案，全部否決。立法院於今年7月25日，再度全數否決總統於今年3月21日提名的7名大法官。

憲法法庭認為，憲訴法修法第30條第2項規定前段未制定應有的配套設計，反而變更向來以大法官現有總額固定比例人數參與作為評議門檻的規定，現況已實質上癱瘓大法官的職權，也致大法官職權行使經常面臨停止的風險，對大法官行使職權造成實質妨礙，違反憲法權力分立原則。

憲訴法修法第30條第3項規定：「參與人數未達前項規定，無法進行評議時，得經大法官現有總額過半數同意，為不受理之裁定。」

憲法法庭表示，第30條第3項以參與評議的大法官人數多寡決定案件受理與否，該規定與第30條第2項合併適用的結果，讓立法者可透過修改法律，配合人事同意權行使，使大法官就個案憲法解釋權的行使，因參與評議人數不足而受嚴重影響，違反權力分立原則。（編輯：黃世雅）1141219