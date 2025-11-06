變相加稅！二代健保擬課獎金2.11% 網友炸鍋：靠北喔！課的比定存高！

財經中心／師瑞德報導

衛福部預告二代健保補充保費改革草案，利息、股利、租金年累計逾2萬元與獎金超過基本工資4倍，擬課2.11%。最快116年上路、非明年。網友批「變相加稅」，要求白話版說明RSU、獎金認定與門檻影響，投資與薪酬設計恐需重算。（圖／資料照片）

衛福部預告二代健保補充保費改革，最快民國116年實施。草案方向把一年內「利息、股利、租金」合計超過2萬元、以及「獎金超過基本工資4倍」的部分，納入2.11%補充保費。消息一出，科技業與高股息投資族在網路開嗆，質疑「變相加稅」與「認定門檻不合理」，要求官方把計算方式、適用對象與時程講清楚。

網友質疑指向公平性

不少人直球丟問制度正當性。有人怒嗆：「領分紅或買股票的人比較容易生病嗎？否則為什麼是挑這些人課？」更有人酸爆「因為他們沒有分紅所以就挑分紅的課？」

另一派則強調能力負擔原則，主張高收入的人多繳合理，但同時要求制度一致性：若健保要反映健康風險，為何不優先處理與醫療支出關聯更高的「行為稅」？有網友質問：「為什麼不多課一點煙稅、酒稅、糖稅、飲料稅？這和健保才有直接關聯啊！」

門檻與計算方式最不安

討論最火熱的，是兩道門檻。第一道是「年內利息、股利、租金累計超過2萬元」。高股息派直言：「2萬很難不中，買啥高股息的，我看明年全賣光光。」房東族也擔心在續約時被迫反映成本。

第二道是「獎金超過基本工資4倍」。科技業反應強烈：「之前是超過四倍的月薪，現在變成超過基本薪的4倍就要課？那保14的那兩個月就會被課到了。」也有人抱怨政策訊息混亂：「今年就被課了不是？」甚至更不耐：「為何不直接漲保費就好啊，搞這些有的沒的。」

不要用補充保費擠牙膏

不少留言把炮火指向健保本體與醫療行為。有人點名：「診所看病一堆庸醫洗健保錢的，能不能重新考核？」並批評過度就醫：「沒病一直看病去醫院聊天的老人家，要不要好好review？」另有人直言這些年只是「擠牙膏式」輪流調整：「健保費調整肯定會一直循環，今年月薪上限調整 再來就是補充保費調整，會這樣持續下去。」

程序與時程被誤讀

也有理性派跳出來滅火，提醒「上面不是寫116年嗎？明年要課個毛喔，而且這個也只是草案，個人覺得不太可能會過。」但反方回嗆政府溝通失靈，才讓市場產生單邊預期與恐慌。「稅都超徵幾千億了還課個屁」、「不敢漲保費只會做些小動作」等語氣強烈的貼文，在討論串中反覆出現。

投資與薪酬的微調在路上

若新制定案，資本市場勢必出現重新試算。高股息投資人得把「年度累計」納入現金流規劃；房東可能在租約反映新成本；科技業等高獎金族群，會更在意「發放時點、形式」與「是否觸及基本工資4倍門檻」。也有人自嘲選擇「用腳投票」：「2.11%比銀行利息還多欸，靠北喔。」另一邊則把焦點放回財政紀律與公平：「說真的，如果獎金原本就沒被收過補充保費，應該先考慮換工作。」

