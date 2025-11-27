變相加薪！每人多扣3000元超有感 財政部釋出百億減稅利多

財經中心／師瑞德報導

今年物價持續上漲，不論是補習費、房租還是日常開銷，家庭支出壓力有增無減。對許多納稅人而言，每年五月報稅時能否減輕負擔，成了關心焦點。財政部27日公告，114年度每人基本生活所需費用金額為21.3萬元，較上年度調高3,000元，將在115年5月申報114年度綜合所得稅時適用，預計全台約有202萬戶納稅人受惠、總減稅金額高達129億元。

調高標準 為生活成本「補破網」

根據《納稅者權利保護法》第4條規定，財政部每年須公告「每人基本生活所需費用金額」，作為綜合所得稅額計算時的保障基準。此項金額係參考行政院主計總處公布的可支配所得中位數60%來訂定。113年中位數為355,617元，經換算後，114年度基本生活費用為213,370元，較去年的210,370元提高3,000元。

這項制度的設計精神，是確保納稅人在負擔生活基本支出後，再就其餘所得繳納稅款，實踐「量能課稅」原則。尤其在通膨壓力不斷上升的背景下，調高基本生活所需費用，有助於保障中低收入家庭的生活品質。

減稅擴大受益 5萬戶新增受惠

財政部指出，114年度基本生活費調整後，預估將有202萬戶申報戶適用，比113年度增加5萬戶，整體減稅利益則提高至129億元，年增12億元。

申報時，若申報戶的基本生活所需費用總額（即每人21.3萬元 × 家庭成員人數）高於法定免稅額及各項扣除額總和時，可將其差額再從綜合所得總額中扣除，進一步減輕所得稅負擔。

例如，一對育有兩名子女的家庭，若依法可扣除金額總額不及84.2萬元（21.3萬 × 4人），差額部分可依法再扣除，這對許多中產階級與育兒家庭來說，無疑是一項實質減稅助力。

強化稅負公平 保護基本生活

財政部強調，此制度目的不在全面減稅，而是保障民眾基本生活開支不受課稅影響。透過年度調整反映物價與經濟狀況，確保政策與實際生活水準同步，進而提升納稅人權益保障。

提醒納稅人，該項目無須主動申請或額外提供證明文件，只要在報稅時依照家庭成員人數正確填報，系統即會自動計算是否適用、以及可扣除的金額差額。

查詢與範例計算資訊

民眾若對計算方式或申報細節有疑問，可至財政部電子報稅網站或洽詢各地國稅局，亦可參考財政部公告範例說明。

財政部呼籲民眾，掌握政策變動，提早準備報稅資料，尤其家庭成員有變動（如新生兒、撫養變更等）者，更應留意人數與扣除額之對應情況，以保障自身權益。

財政部公告114年度每人基本生活所需費用調升至21.3萬元，較去年增加3,000元，將於115年5月報稅適用。預估202萬戶可受益，減稅總額約129億元，為家庭開銷帶來實質緩解，落實保障基本生活與量能課稅原則。圖為114年度每人基本生活所需費用不課稅之計算參考範例。（圖／財政部提供）

