變相收過路費遭拒 女大生嗆炸雞老闆「沒打狂犬疫苗」！律師揭下場

生活中心／李紹宏報導

近日台中逢甲大學行銷系學生在校外餐廳舉辦活動，團隊成員以活動人潮會經過樓下炸雞店為由，向店家遊說要求抽取高達20％利潤作為分潤合作。但遭炸雞店老闆拒絕後，其中一名女學生發文嗆老闆「是不是沒打狂犬疫苗還是怎樣？」，引發全網炸鍋。對此，律師提醒，這名女學生恐已觸犯《刑法》公然侮辱罪！

炸雞店老闆拒逢甲學生「0成本」抽成2成，結果被嗆「是不是沒打狂犬疫苗」。（圖／翻攝自IG @padampadam1970）

大學生「變相收過路費」合作為何惹怒店家？

根據了解，逢甲行銷系團隊成員上個月包下2樓場地舉辦活動，想向1樓炸雞店「82分潤」，被老闆果斷拒絕。事後，團隊中一名女學生在社群平台Threads上發文抱怨，認為已經派出「最有禮貌的學生」談合作，還被打槍，因此痛罵老炸雞店老闆「是沒打狂犬疫苗還是怎樣？瘋狂跳針、態度超爛...平常名聲就沒多好了。」不料該貼文一出，立即引發網路社群的激烈炎上。

廣告 廣告

面對學生的尖銳指控，炸雞店老闆隨即發文回擊，駁斥學生的不合理要求。老闆直言，「我不是你們的代售中心，憑什麼覺得我要接受？叫她（他）們不要買我炸雞拜託。」並強調「別自往臉上貼金說知道我的個性，地球不是繞著你轉，不是你要怎樣就要順著你怎樣。」

女大學生一句話恐吃官司？

儘管主辦團隊事後出面解釋，強調雙方合作本意是創造雙贏，且談判過程皆保持禮貌，但由於最初20%高額抽成的提案已備受質疑，加上女學生極為不當的言論，團隊貼文仍舊被輿論罵翻。最終，團隊不得不刪除所有爭議內容，並發出新的正式道歉聲明，向炸雞店老闆 Jimmy 先生致歉，表示已要求該組員撤下個人「不當與偏激的貼文」。

針對女學生在Threads上的失言，根據《TVBS》報導，律師陳頂新提醒，該句「是不是沒打狂犬疫苗」帶有明顯貶損他人名譽之意，已影射老闆為狗。律師表示，若炸雞店老闆決定對此提告，女學生此舉可能已觸犯《刑法》第309條的公然侮辱罪，可謂「行銷不成變刑責」。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

怒了！停砍年金「全民每人負債3萬」 網轟：再挺藍白早晚破產

超猛冷氣團襲台！「這時段」是高山降雪唯一機會 低溫恐殺到10度下

口腔破小洞以為感冒 她竟罹「口腔癌第三期」！專家曝6症狀注意了

他扼腕剛買電視就降3千 好市多「貼心機制」竟讓他連賺2波：太佛了

