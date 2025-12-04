變相漲價！橋村炸雞偷減料 韓令「重量標示不實」將停業

南韓政府規定，接下來炸雞餐廳，都得在烹調前標示重量，避免變相漲價。（圖／Shutterstock達志影像）

南韓老字號「橋村炸雞」，今年因為將餐點份量縮水3成，還把部分雞腿肉以雞胸肉混合，引發消費者氣炸質疑是「變相漲價」。南韓政府高度重視也訂出規則，這個月開始炸雞店不管內用、外送，都要明確標示重量，明年6月宣導期一過，如果仍沒有改善，最嚴重可能面臨停業處分。

南韓政府規定，接下來炸雞餐廳，都得在烹調前標示重量，避免變相漲價。（圖／Shutterstock達志影像）

南韓炸雞品牌「橋村炸雞」時隔九年再度邀請明星代言，找來廣告寵兒邊佑錫拍攝廣告，不僅風格清純時尚，還將舉辦線下活動讓男神為粉絲料理炸雞。然而，這家在南韓名列前茅的炸雞品牌卻因為一場風波引發爭議，原來橋村今年9月將炸雞份量從700克減至500克，並將100%雞腿肉改為混合較低成本的雞胸肉，引發消費者不滿，南韓政府也因此出手打擊變相漲價行為，推行重量標示制度。

橋村炸雞是許多南韓人心目中的頂級炸雞品牌，特別是招牌蜂蜜炸雞深受歡迎。然而今年9月，橋村在新舊菜單中將炸雞份量從700克減少至500克，同時改變原料配方，不再使用100%雞腿肉，而是添加雞胸肉。這一做法被消費者視為變相漲價，引發廣泛質疑。淑明女子大學消費者經濟學系教授崔哲表示，炸雞業者過去已多次漲價，擔心再次直接調漲會有負面影響，因此選擇透過削減成本再重新包裝來達到目的，這種欺騙性做法不應被合理化，重要的是要審視消費者是如何被告知的。

面對消費者不滿持續延燒，橋村在約一個月後緊急宣布，將從下個月20日起恢復四款無骨雞肉套餐的份量和肉質標準。然而，這場爭議已引起南韓政府關注。南韓副總理兼企劃財政部長具潤哲強調，政府將根除餐飲業操縱份量或縮水式通膨的行為，對先前不受監管的雞肉和餐飲企業推行重量標示制度。

從本月15日起，包括BHC、BBQ炸雞、橋村炸雞在內的10家主要連鎖店總部及加盟店，共計約12560家分店都必須明確標示餐點烹調前的總重量和價格。這項政策將有宣導期至明年6月，之後若店家嚴重違規可能面臨停業處分。

除了縮水爭議，南韓消費者也對炸雞品牌調高外送平台餐點價格感到不滿。橋村炸雞業者表示，目前在「外送的民族1」及「Coupang Eats」兩個平台的價格從原本的23000韓元漲至25000韓元，漲幅約台幣40元，理由是外送平台手續費過高。

值得注意的是，南韓去年炸雞品牌銷售額排名前三分別是BHC、BBQ和橋村。而在11月炸雞品牌聲量排行榜上，因為黃仁勳造訪而聲名大噪的「Kkanbu炸雞」則成為黑馬，衝上冠軍寶座。根據南韓食品振興院調查，在全球22個國家中，海外遊客最喜愛的韓式料理不是烤肉而是炸雞，其獨特醬汁搭配香脆炸雞的韓式風味已成功征服海外饕客的味蕾。

