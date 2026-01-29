變相給中配立委1年任期？ 內政部：依「國籍法」要求

政部次長董建宏今(29)日在院會後記者會表示，依據「國籍法」，擔任公職不管是哪一國，只要不是中華民國國籍都必須要放棄，「李貞秀必須在就職前提出聲明，就職當下1年內要完成相關手續」。(記者鍾麗華攝)

〔記者鍾麗華／台北報導〕民眾黨2年條款期限將至，出身中國的中配李貞秀預計2月1日遞補民眾黨不分區立委，將成為政治史上首位中配立委，內政部次長董建宏今(29)日在院會後記者會表示，依據「國籍法」，擔任公職不管是哪一國，只要不是中華民國國籍都必須要放棄，「李貞秀必須在就職前提出聲明，就職當下1年內要完成相關手續」，後續李就職後，內政部會行文立法院，了解李是否放棄他國國籍，追究時間則為1年。

董建宏說，內政部立場一向非常清楚，依據「國籍法」要求，公職人員必須要在就職時提出放棄外國國籍的主張，並且要在1年內放棄中華民國以外的國籍，這沒有解釋空間。

董建宏說，李貞秀必須在就職前提出聲明，就職當下1年內要完成相關手續，這是依據「國籍法」的規定，不管是哪一國，只要不是中華民國國籍都必須要放棄。

對於李貞秀就職前沒申請會有什麼具體動作？董建宏重申，在1年內必須提出申請放棄，就職滿1年前必須要完成手續。

如此是否「變相」給李貞秀一年任期，行政院發言人李慧芝強調，她要在就職之前提出經申請國籍、放棄國籍的申請或聲明。因為她還沒有就職，所以還看她就職當下有沒有提出聲明。

董建宏則再度重申，李貞秀尚未就職之前就是一般國民，法律允許民眾擁有不同國籍，但若要服公職，就有忠誠義務，只能擁有中華民國國籍，中華民國以外的國籍都必須放棄。內政部會在李貞秀就職後行文立法院，了解其是否放棄他國國籍，追究時間則為1年。

