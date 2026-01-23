變種K分支害「流感疫苗沒效」？ 疾管署：保護力仍有中高程度 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

疾管署預估本周即將進入新一波流感流行期，而目前國內流行的大魔王病毒株就是H3N2的新突變「K分支」，面對國內有醫師示警本季流感疫苗對其有效率已不到10%。疾管署今（23）日下午出面說明，引用多國研究，強調疫苗對感染後輕重症均具保護力，各年齡層保護力「仍有中高程度」，其中5歲以下幼童保護效力最高、達7成，65歲以上長者至少也有2成5以上。

新光醫院感染科醫師黃建賢是在昨示警，國內流感病毒株型別剛好在轉換，從H1N1變成H3N2，身體免疫力來不及適應，感染人數自然會變多，嚴重程度也高，尤其，K分支屬於新突變，舊疫苗效價沒有針對之前病毒株的那麼好，從70多%有效，到現在有效率已不到10%了。

疾管署表示，有關流感疫苗對於新變異K分支病毒株感染的保護力有多少，一直是世界各國關注的焦點。不同的研究因為觀察的地區、對象及樣本數的多寡，呈現不同的結果。

民眾千萬不要因為少部分研究而誤解「流感疫苗沒效」！疾管署強調，綜合歐盟、法國、英國及中國本季疫苗對流感病毒A型H3N2 K分支的研究結果，疫苗預防感染後輕重症均具保護力，整體而言保護力約為3至5成，

疾管署進一步指出，其中對於5歲以下幼童的保護效力達7成，6至17歲保護力為3至5成，18至64歲為3至6成，65歲以上長者部分至少也有2成5以上，可見本季疫苗對K分支仍有中高程度之保護力。

根據疾管署監測，K分支自去年夏季自澳洲等南半球國家發現後，逐漸向北半球擴散，並於秋季開始成為台灣、日本、韓國及歐美主流病毒。K分支屬於A型H3N2的變異株，但與先前流行的H3N2病毒和本季疫苗株都有明顯的抗原偏移，因此原先醫學界都預期可能導致疫苗保護力大幅下降，真實世界的觀察，疫苗保護力仍有36.4%至52%。

疾管署說，國內於去年10月公費流感疫苗開打後，以K分支為主要流行株的秋季流感疫情迅速下降，甚至冬季疫情也因此延後到本周才可能進入流行期，較過去一般晚了一個月。由疫情變化亦顯示本季流感疫苗提供好的免疫保護，幫助流感疫情的控制與延緩。接種疫苗是預防流感最好的方法，目前公費流感疫苗剩餘約15萬劑，請符合接種資格，特別是幼童、長者及有高風險慢性病者，在春節連假來臨2周前，儘速完成接種。

