「變種K分支」讓日本流感爆發！ 台灣檢出率逾9成

日本流感疫情大爆發，病例數大幅增加！專家分析，主要原因與今年主要流行的病毒株A型H3N2的變異株「K分支」有關，而這也是目前我國最主要流行的病毒株。

「K分支」成台主要流行病毒株 「突破性感染」恐增

天氣開始慢慢變冷，許多人都開始生病感冒，而且不只是台灣，就連日本的流感疫情也是大爆發。

專家分析指出，其實這情況與多數民眾對「A型H3N2的K分支」缺乏免疫力有很大的關係，K分支目前確實已成為台灣流感的主流病毒株，占比高達九成，再加上這一株病毒株與今年接種的流感疫苗基因序列相似度非常低，因此造成本季突破性感染的情況增加。

根據歐洲疾病預防控制中心的評估，本季A型H3N2的K分支對一般民眾的整體風險為中度；但對65歲以上長者、慢性病患者及孕婦等高風險族群，健康風險可能提升為高度。

雖然目前國際上尚未監測到重症比例明顯上升，但隨著疫情規模擴大，流感併發重症的個案數也不排除會同步增加。

台視新聞／魏于恬 責任編輯／蔡尚晉

