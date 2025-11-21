變老不可怕 沒準備才是真危機 安本傳承計畫二度升級亮相

產業中心/綜合報導

台灣人口快速老化，國發會預估，2025 年台灣將正式進入超高齡社會。然而，在多數家庭中，退休仍被視為「以後的事」，直到身心與經濟壓力真正襲來，人們才驚覺準備不足。

在長期關注熟齡族群議題的松鶴雅聚園，創始人兼雅易首席執行總裁陳易謙指出，台灣上百萬家庭的困境，不是收入不足，而是缺乏提前規劃。第一次推出「安本傳承計畫」後，他持續整理熟齡族群的真實需求。

11 月 16 日，陳易謙宣布：安本傳承計畫正式進入二次升級階段。此次升級重點不在規模擴張，而在內容深化，目標是幫助更多家庭在高齡化浪潮中，找到後半生規劃的方法。

廣告 廣告

陳易謙觀察到，許多五、六十歲的台灣人仍將人生重心放在孩子身上，但家人真正期待的，其實是「能照顧好自己、不成為負擔」的父母。

隨著台灣平均餘命延長，醫療與長照費用持續上升，少子化讓家庭支撐力下降。情感無法取代準備，傳統也無法抵抗現實，這已成為每個家庭必須面對的共同挑戰。

「退休不是離開職場的那一天，而是你第一次真正面對自己的人生。準備得越早，後半生就越不會將壓力推到家人身上。」陳易謙說。

多年來，他在雅聚園接觸過無數熟齡者：有人因健康亮紅燈而失去收入，有人背著房貸與債務步入晚年，也有人在五、六十歲失去伴侶，人生重心瞬間崩塌。但最讓他心痛的，不是困境本身，而是多數人並非不想活得好，而是不知道該如何開始。

陳易謙提醒，退休年限拉長、照顧者越來越少、醫療與生活成本持續上升，這已不只是財務問題，更是國家與家庭共同面對的生命課題。他強調，台灣不能再抱著「等到老再說」的態度，真正的轉變，始於每一個中年人願意跨出的那一步。