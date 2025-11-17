變胖、禿頭⋯好怕旁人嘲笑眼光！心理師教你「2方法」看穿容貌焦慮

現代人工作壓力大，許多不良生活習慣可能導致禿頭，也讓不少人產生容貌焦慮。諮商心理師王昱勻在《容貌焦慮》一書中，以真實案例切入，探討現代人普遍面對的外貌焦慮問題，不僅分析容貌焦慮形成的原因，還提供一系列居家「自信練習」，包括情緒調節、語言重構與身體感知等方法，幫助讀者在日常生活中練習自我接納與正向肯定。以下為原書摘文：











35歲的John是一名生物科技公司的研究員，整日穿梭於實驗室和學術會議之間。他熱愛自己的工作，對分子生物學充滿熱忱。然而，工作上的高成就感，並不代表他的生活就毫無煩惱——他的髮際線正逐年後退，讓他陷入了深深的外貌焦慮。

事實上，John早已知道這是「宿命」：他的父親、叔叔，甚至年長他3歲的哥哥，30歲後都遭遇了同樣的問題。家人常開玩笑說：「頭髮可是我們家的稀缺資源，你好好珍惜吧！」當時他沒有把這些話放在心上，但當髮際線真正退到無法忽視的位置時，John內心的不安逐漸放大，掉髮的陰影從遺傳宿命變成自我懷疑。

John原本在人際互動上就缺乏信心，尤其在異性交往方面。過去他總覺得自己的外貌缺乏吸引力，掉髮之後，這種自我評價更是每況愈下。他漸漸認為自己在交友市場上的「分數」不斷下滑，也開始懷疑自己是否真的有魅力去贏得別人的欣賞。





自信竟被髮際線打敗



在一次部門聚餐上，幾杯啤酒下肚後，同事們的玩笑尺度越來越大。其中一位同事拍了拍John的肩膀，笑著說：「John啊，你不是做生物科技的嗎？怎麼不研發一款生髮產品，先拯救一下自己啊！」

這句話引來了哄堂大笑，甚至還有人補充說：「如果成功了，你可以成為公司的形象代言人呢！從禿頭到濃髮的奇蹟！」John強擠出一個笑容，但內心卻像被針扎了一下。他知道這些話只是玩笑，但卻無形中加深了他對自己外貌的焦慮。

這種經驗可以用汙名化（Stigma）來解釋。同事們的玩笑替John貼上了男性最害怕的「禿頭」標籤，並將掉髮與他的專業能力連結在一起。儘管他深知掉髮和能力並無關聯，但這種標籤化的行為，讓他開始不由自主地內化這些負面評價，進一步削弱了他的自信心。

某個週末，John在整理書櫃時，意外翻出了一本舊相冊。其中一張18歲的照片吸引了他的注意：照片中的他穿著運動服，滿頭濃密的黑髮，笑容充滿自信，眼神中帶著對未來的期待。

看著照片，John不禁想起了那段無憂無慮的日子。他自言自語：「那時候的我，是不是更有魅力？」隨後又苦笑了一下，「還不是一樣單身；當時覺得髮型重要，現在也是。」這張照片似乎打開了他的記憶閘門，他開始回想當年的自信，試圖找回那份對自己的信任。

帶著照片，John來到了心理諮商室。John將照片拿出來，放在桌上。他有些遲疑地說：「這是我大學時候的樣子，那時候的我看起來有自信又有精神。但現在⋯⋯」他指了指自己的頭髮，語氣低落，「我感覺自己變得沒那麼有吸引力了。」

心理師微笑著點了點頭，問道：「你覺得大學時期的自信，是來自於頭髮嗎？」John愣了一下，搖搖頭：「當然不是。那時候更多的是因為成績好，有目標，還有朋友的支持。」他停頓了一下，又說：「但現在⋯⋯掉髮讓我覺得自己變得沒那麼有魅力了。」





外貌與能力不能畫上等號



心理師接著問：「那麼，你覺得現在的你，比那時候多了哪些東西？」這個問題讓John沉思了片刻。他回答道：「我有更多的專業知識，工作的經驗，還有對事情的判斷力。我知道該如何面對壓力，也比那時候更能承擔責任⋯⋯但頭髮少了，總覺得形象減分。」

心理師溫和地說：「看來，你對自己的外貌和能力之間，建立了一個不必要的連結。你的頭髮確實變少了，但你剛剛提到的這些成長，難道不是比髮型更能展現你的價值嗎？」John沉默了，隨即點了點頭：「是的，我確實把有沒有頭髮看得很重。」

心理師接著跟他解釋，當我們的外貌特徵改變時，特別是那些與性別形象或社會期待密切相關的特徵，比如頭髮，可能會感覺到自我價值受到威脅。但其實，我們可以去反思，這些威脅感的來源可能是什麼？其實很有可能是我們汲取了社會的價值觀後，對自己施加的壓力。

「掉髮只是改變了你的外貌，但並未改變你內在的價值。」這些話讓John陷入了深思。他開始意識到，自己對掉髮的焦慮，更多是因為將外貌與自我價值過度綁定，而忽視了內在真正的力量。

那麼，他更在意的內在價值是什麼呢？他應該更看重並且放大這些內在價值才對啊！幾天後，John做了一個大膽的決定。他走進理髮店，告訴理髮師：「把我的頭髮剃光吧。」理髮師愣了一下說：「你確定嗎？」John點了點頭，笑著說：「確定，我想試試看新的樣子。」





做一個不被外貌束縛的人



剃光頭髮後，John站在鏡子前，仔細看著自己的新形象。他意外地發現，這樣的造型讓他看起來更有精神，也更加乾脆俐落。當他第一次走進實驗室時，同事們的反應出乎他的意料：「John，這新造型不錯啊，看起來很瀟灑！」

這些讚美讓他感到一陣輕鬆。他意識到，日益稀疏的頭髮，雖然讓他有自我價值喪失的感受。但是，主動採取行動，反而讓他找回了掌控自己外貌的能力。

John的故事告訴我們，我們常常高估外貌對自己的重要性，忽視了內在的力量與魅力。真正的自信，來自於接納自己所擁有的，並相信自己的價值超越外在形象。John透過改變心態，重新找回對生活的熱愛與主動權，成為一個不被外貌束縛的人。而他把頭髮都剃光的行動，當然是一個內在力量的明確展示。

或許，我們每個人都能從他的故事中獲得啟發：接納生命中的限制，並相信，真正的魅力來自於積極行動的自己。John將那張舊照片重新放回相冊時，心情已不再像第一次看到時那麼複雜。他輕聲說了一句：「謝謝你，過去的我。」那張照片記錄了他曾經的模樣，也成為了幫助他接受自己的起點。





外貌焦慮的心理鍛鍊



重新審視外貌與自我價值的關聯，學會用更健康的方式看待自身形象，並強化內在認同感。

步驟1：拆解外貌焦慮的來源

回顧經歷： 寫下讓你對外貌產生焦慮的幾個時刻，例如：某人對你外貌的評論（如「你的髮際線好像退後了？」）。你在社交場合中因外貌而感到不自在的時刻。你對鏡子裡的自己感到不滿的具體時刻。

標記影響層面：這些評論或經歷如何影響你的自信心？你是否因此改變了某些行為，如：避免自拍、不願與人對視、過度關注頭髮狀態？

步驟2：語言重構與心態轉換

轉換評論語句，將你寫下的負面評論改寫成不帶評價或具備正向意義的句子，例如：

「你的頭髮變少了。」→「我的新造型讓人耳目一新，看起來更有型！」

「你老了。」→「我的經驗與智慧讓人覺得我很有魅力。」

「你好像胖了喔！」→「我最近的生活重心在別的地方。」

（本文摘自／容貌焦慮：擺脫壓力、憂鬱、厭食的惡性循環，重新愛上自己的真實樣貌／遠流出版）

