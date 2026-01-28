變臉炸南韓25%關稅...川普改口「還能商量」 執政黨喊最快2月底立法

美國總統川普批評南韓國會擋住美韓貿易協議，26號突然宣布將對韓汽車、木材及藥品等商品關稅從15%調升到25%，隔天川普就改口說將與南韓找出解決辦法。南韓執政黨共同民主黨承諾，力拼2月底到3月初完成相關立法，並強調國會並非毫無作為。

對南韓一夕變臉、威脅提高關稅，美國總統川普先是在社群平台上痛批南韓國會擋住美韓貿易協議，並威脅將美國對韓汽車、木材及藥品等商品關稅從15%調升到25%，但沒有提出確切實施的時間表，也沒發布行政命令。

廣告 廣告

26號憤怒PO文後，川普隔天就表示一切還有得商量，稱會與南韓找出解決辦法，讓外界質疑川普又會故技重施，先威脅，再退縮，展開談判。

川普表示一切還有得商量。圖／美聯社 、路透社

川普發出威脅後，南韓股市Kospi指數27號反而創下近三週以來最大單日漲幅，28號再度收高，顯示市場早已預期川普威脅的施壓意圖明顯。不過川普耐心隨時都可能磨光，南韓執政黨共同民主黨承諾，力拼2月底到3月初完成相關立法，並喊冤說國會並非毫無作為。

只是南韓國內反彈聲浪難以忽視，27號示威團體集結美國駐韓大使館外抗議，要求川普政府尊重南韓在重大投資及貿易決策上進行跨黨協商及公共諮詢的過程，停止干涉南韓內政及侵害南韓主權。

國際中心／張立德 編撰 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

ICE執法民怨燒！川普下令徹查 義議員拒絕協助米蘭冬奧維安

曾放話勝選和台灣恢復邦交 宏都拉斯總統阿斯夫拉就任

遭川普調高關稅！李在明痛罵國會效率低：上任8月僅立法20％