「變臉網美」闆娘涉毒遭逮！家中搜出大麻、搖頭丸 身分曝光

一名擁有上萬粉絲的29歲吳姓網美自稱「醫美變臉魔術王」，時常在社群平台分享生活，擁有不少粉絲支持。日前吳女遭新北警方搜索，在住處發現大麻煙彈、搖頭丸等物，移送新北地方檢察署。

警方表示，接獲檢舉稱吳女疑似持有毒品，在蒐證後向法院聲請搜索票，4日警方前往吳女位在三重區頂文路的住處，結果查獲第二級毒品大麻煙彈3顆（毛重26.3公克）及MDMA（搖頭丸）16顆（毛重24.3公克），以及大麻吸食煙斗等證物，吳女供稱，毒品為自己所用。警方在訊後依違反《毒品危害防制條例》將吳女移送地檢署。

對此，警方表示毒品零容忍，未來將會繼續追查，找出毒品源頭。事實上，吳女在IG上自稱是「定製醫美全能魔術變臉王」，並透露服務過全台上萬名客人，在北、中、南有正規合法醫美診所，專職針對客戶臉部進行設計規劃。

吳女在111年創立品牌，公司地址登記在北市中山區，屬於化粧品批發業，不僅沒有店面，也沒有登記醫美診所，就連要預約也要透過私訊，IG沒有公開診所地址。如今爆出涉毒，恐怕會對事業造成嚴重影響。

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



