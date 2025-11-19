變裝改造「雄女乖乖牌」校方怒提告 網紅喊：我不擔心

一名IG有4.4萬粉絲追蹤的服飾業者，日前在高雄女中外拍攝影片，稱要把雄女乖乖牌改造成壞女生，請來的模特兒還穿上雄女制服，引發爭議後校方表示將提告，服飾業者則說不擔心，並稱會與團隊重新檢視內容，以尊重為前提進行創作。

一名服飾業者近日在社群網站發布影片，只見他在高雄女中校外拍攝，找到一名身穿雄女制服的模特兒，稱要把乖乖牌改造成壞女生，並拿出低胸服裝給模特兒穿，被網友認為是在利用好學校名氣，貶低特定族群。

引起爭議後，雄女校長鄭文儀認為業者未經同意冒用雄女名義，影片內容損及學校聲譽，更造成師生不適，校方已於第一時間循各管道澄清、完成校安通報並至警局報案，將續循法律程序提告以正視聽、維護校譽，並重申學校校徽、書包、制服、校名均有註冊商標，如有引用須經學校同意始得使用。

該名業者昨晚透過IG限時動態表示，對於網友稱要提告他都不擔心，並強調品牌精神是勇於創新，「這次影片確實帶來討論，我會把這些聲音納入決策，品牌價值觀不能只有我說了算，需要與支持我們的你們一起塑造」。

業者說，會重新檢視相關內容，確認創意與品牌文化之間，有走在正確的平衡點上，「我始終以尊重為前提，不製造爭議，但面對網路討論或誤解時，我也會以理性與專業回應應有的立場與責任」。

