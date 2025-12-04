變裝皇后成女兒照顧失智媽 許瑞奇神演技被原型人物認證1000分

《好孩子》用可愛幽默的方式描述變裝皇后阿好和失智媽媽的相處，有些片段很真實又奇幻。（甲上娛樂提供）

問鼎本屆金馬獎「最佳男主角」的催淚話題之作《好孩子》，將於明（5日）正式在台上映。電影新加坡視帝許瑞奇，與以《花路阿朱媽》入圍金馬影后的「國民媽媽」洪慧芳共同主演，以變裝皇后的心路歷程與溫暖母子情催出熱淚。

《好孩子》探討性別認同、失智症照護、家庭和解與自我接納等議題，被影評與媒體一致盛讚為「年度最療癒的電影」。劇情講述變裝皇后阿好（許瑞奇 飾）為照護罹患失智症的母親菊花嫂（洪慧芳 飾）而返家，在一次被母親誤認成「女兒」的混亂中，意外展開一段療癒與救贖的旅程。

飾演變裝皇后阿好的許瑞奇，其表演深深感動了故事原型人物阿真。在昨（3日）台北特映會上，阿真親自出席與台灣觀眾交流，並對許瑞奇的演出給出「1000分」超高評價，直說「彷彿看見了自己」，不管是舞台魅力還是卸妝後的脆弱都百分百還原，「也許就是上天派我這樣的人，來照顧失智媽媽，因為我知道被歧視的感覺。」

《好孩子》原型人物阿真，在映後座談分享自身照顧失智症母親的過程。（甲上娛樂提供）

阿真更補充：「LGBT在新加坡不能結婚，也不能有孩子，我們沒有家庭負擔，也許反而最適合照顧自己的父母。」電影的創作原點，也源於阿真當年對導演王國燊所說的這一段話。電影在新加坡上映後，不少認識阿真的朋友都驚呼許瑞奇的演出「百分百還原」，阿真笑說：「不管是賣臭豆腐的大叔，還是認識我20年的朋友，都說他就是我本人！」

飾演母親的洪慧芳，為準備角色觀看大量紀錄片，力求「自然，不著痕跡」地詮釋失智症患者。她強大的情感底蘊，讓電影的母子線成為觀眾淚點所在。

《好孩子》為《男兒王》導演王國燊最新執導力作，先後入選大阪亞洲電影節閉幕片、香港亞洲電影節「影迷別注單元」。此外，電影主題曲〈好孩子〉由旺福主唱小民量身創作，歌詞道出親情牽掛。片尾許瑞奇卸下濃妝、露出最赤裸卻自信表情的一幕，這一個畫面，原本不在劇本中，是導演王國燊在現場被他眼神震住後臨時捕捉，成為許多觀眾難忘的名場面。《好孩子》將於12月5日全台上映。

