變裝皇后找陌生人野戰，再與狗交合後暴斃！被用紙箱裹屍丟停車場。圖／翻自《每日星報》

英國一名39歲變裝皇后米摩爾（Darren Meah-Moore），在2023年1月22日被發現陳屍於一處停車場，更發現他身上帶有「人類與狗狗的體液」，相信他和一名陌生人與狗狗交合後暴斃。近日關於米摩爾的死因庭，正開庭審理。

最後目擊變裝皇后「全身妖豔打扮」 找上遛狗陌生男愛愛

據英國《每日星報》報導，米摩爾是一名變裝皇后，也曾經上過「魯保羅變裝皇后秀」。在案發前一日，米摩爾到一間夜店消費遊玩，並且穿著華麗、打扮妖艷，完全以變裝皇后之姿示人。就目擊者證詞，最後看到米摩爾，是在事發前一日凌晨5時左右，當時他穿著女裝，化著全妝，穿著一件螢光綠色的連衣裙，戴著金色假髮，穿著鑲鑽高跟鞋，還拎著一個手拿包。

警方調查也發現，米摩爾在出事前，曾經和一名男子發生關係，之後又找了一名遛狗的陌生人，發生關係。據這位遛狗男的說法，當時米摩爾帶他到一處停車場，兩人就此發生關係，隨後狗狗也想加入，但他試圖把狗狗趕走，不過米摩爾反而要狗狗留下來，直說「沒關係」。遛狗男說，看到米摩爾執意要留住狗狗，「於是我就順從他的意思，他喜歡就好，我也不想阻攔」。之後米摩爾就和狗狗發生關係，遛狗男說，他看到這一幕，頓時間也對米摩爾失去興趣。

但遛狗男說，後來看到米摩爾「睡著」，完全叫不醒，然後他就離去了。不過夜店經理羅傑斯（Sean Rogers）指出，當時他接獲米摩爾丈夫的來電，表示「人失蹤了」，所以他立刻到夜店附近尋找，就在一處停車場裡，發現米摩爾在地上，身上都被紙箱蓋住，很明顯米摩爾是被有人刻意移動。

米摩爾暴斃 體內殘留「人類與非人類」體液

報導指出，遛狗男雖然一度被警方逮捕，但很快就被釋放。而後檢調單位對米摩爾進行驗屍，從他體內發現到「人類與非人類的體液」，並確定是狗的體液，另外，初步死因判定為「一名患有支氣管氣喘的男子，在飲酒後猝死，且死亡時間與性行為存在時間上的關聯」。

除此之外，米摩爾身上並無發現「外力造成」的死因，近日關於米摩爾的死訊庭開庭審理，預計要審理4天。有警官作證指出，查到米摩爾對狗或許很敏感，但並不認為是構成是造成死亡的直接原因。

米摩爾有性侵未成年者前科

目前該案仍在審理階段中，米摩爾的丈夫與家人發表聲明表示，米摩爾是一位慈愛的丈夫、兒子、兄弟、叔叔和朋友，「無論走到哪裡，他總是那麼熱情洋溢、活力四射，也是我們同志社交圈的靈魂人物」。不過報導也提到，米摩爾有性侵未成年者的紀錄，他在1999年性侵未滿16歲者的罪名被判入獄。2011年，他因違反性犯罪者禁令，而被判處3年社區服務，並被處以300小時的勞動服務。

米摩爾有性侵未成年的前科。圖／翻自《每日星報》



