變裝皇后登場籲尊重包容！ 愛滋感染數創新低打破迷思

愛滋病新增感染人數創22年新低，今年有望來到900人以下，疾管署再響應世界愛滋日，舉辦「突破迷思愛不迷失」記者會，請來灣島變裝皇后薔薇、漢娜及貝果表演，傳達尊重包容概念，也期盼消除歧視標籤。

「英文歌曲"I'm Every Woman"。」華麗登場，熱情歌舞，灣島變裝皇后薔薇、漢娜及貝果，走上伸展台展現傲人自信。「英文歌曲"Lady Marmalade"。」曾登上巴黎奧運、紐約百老匯舞台，這次由疾管署邀請，出席世界愛滋日「突破迷思愛不迷失」記者會，希望透過大膽且多元包容形象，消除大眾對愛滋既有的迷思與歧視。疾管署長羅一鈞：「我們邀請來代表美麗智慧，跟藝術的變裝皇后之外，也希望說把我們自己的機關，打造成一個比較不一樣的狀況，已經慢慢，不再只是講說尊重接納，我們今天很重要是來擁抱。」

變裝皇后貝果vs.漢娜vs.薔薇：「一直以來我們都是希望，能夠擁抱多元，或是擁抱各種不同的群體，及不同狀況的人，在這社會上不同的人，特別是在陰暗面，或者是比較會被大家歧視，或是誤解的人群。」變裝皇后vs.主持人：「標籤把它撕走。」一一撕下標籤，互動遊戲解答愛滋常見迷思，傳達正確知識，疾管署監測台灣愛滋疫情，逐年呈下降趨勢，持續傳遞愛滋防治UU，也就是病毒量測不到，等於傳不出去的核心理念。





疾管署長羅一鈞：「今年愛滋新增的感染者人數，應該會創22年以來的新低，大概估計會降到900例以下，希望說我們持續這樣透過，篩檢治療跟追蹤的努力，能夠讓明年持續再繼續往下探，我們希望一年可以再，降低100例左右。」台灣愛滋防治成效指標，優於全球平均，今年7月更啟動「性傳染病匿名諮詢服務」，愛滋防治結合各界資源，期待明年新增感染，再創新低。

