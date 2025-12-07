《變裝皇后秀》台灣冠軍「邀鄭弘儀擺拍」超可愛 妮妃雅曝學校「超包容」

知名變裝藝術家妮妃雅登《話時代人物》。三立提供

《話時代人物》本週日（7日）晚間八點，將播出知名變裝藝術家妮妃雅的專訪，妮妃雅在美國知名實境節目《魯保羅變裝皇后秀》第16季比賽奪冠名揚國際，主持人鄭弘儀讚嘆妮妃雅的成就很了不起，堪稱是台灣人的驕傲，「在台灣保守的環境裡面，他完全沒有改變自己，才走出這樣的路來」，妮妃雅對自己的真誠和堅持，讓鄭弘儀高度激賞，拍照時妮妃雅現場臨時起意、說要帶動作邀請鄭弘儀一起擺拍，鄭弘儀超大器一口答應，兩人在攝影棚裡留下讓人驚喜的合影。

在美國洛杉磯出生的妮妃雅，六歲搬回台灣，他說小時候意識到，自己可能比較不一樣，也提到自己國小狀態不是很好，可能有遇到被老師、或是同學霸凌，「我記憶記得那些事，但是情感上、或那種被欺負的感覺，其實好像不太記得」，母親不讓他在學校受苦，送他到實驗中學就讀，妮妃雅說學校的大家都對他很包容，充滿了尊重，所以他沒有因為性別氣質被欺負，「我覺得這是媽媽給我最大的禮物」，他描述自己成長過程母親完全沒有打壓，「就像放山雞的感覺，媽媽說你想做什麼就去做」，在校那六年除了學業，他也開始接觸表演藝術。

一直到了在英國創作藝術大學念書，看了美國實境變裝皇后比賽節目《魯保羅變裝皇后秀》，受到啟蒙嘗試變裝，妮妃雅第一次變裝在英國，只為了和朋友出去玩，當時媽媽也看見了，「看到我變裝的樣子，她發現小孩好像有走出自己的舒適圈，可以不用擔心了」，魯保羅變裝秀冠軍賽，媽媽特別從台灣飛到美國看典禮，「當時表演結束要講點話，終於找到媽媽在台下坐的位置，我滿感動的」，父母在妮妃雅小時候就離婚了，他坦言對爸爸沒有太多情感連結，倒是會心疼媽媽，要為了小孩，去外面一直打拚。

妮妃雅和瘋家姐妹的成員，2024年受邀在巴黎文化奧運演出，當時吸引大批外國粉絲湧進台灣館，妮妃雅總是希望可以藉由表演，讓大家知道「台灣」，所以都會加入很多特有的台灣意象，包括香蕉、雲海、帝雉、雲豹，都成了他變裝設計的靈感，每件行頭設計到製作一手包辦，有時要耗費近半年的時間，他堅持以台灣元素，做他身為變裝皇后的精髓。



