變裝皇后謊稱「女兒」照顧失智母 《好孩子》原型現身認證許瑞奇「就是本人」

《好孩子》片中許瑞奇對母親謊稱自己是女兒，母子線情節成為觀眾淚點所在。甲上娛樂提供

問鼎本屆金馬獎「最佳男主角」的《好孩子》，找來新加坡最年輕視帝許瑞奇擔綱主演，並與《花路阿朱媽》入圍金馬影后的「國民媽媽」洪慧芳共同演繹一段揪心又溫暖的母子情。（3日）台北特映會上，故事原型人物、新加坡知名變裝皇后阿真特地到戲院與台灣觀眾面對面交流，阿真談起許瑞奇的演出滿懷感動，直說：「如果滿分是100分，我要給他1000分！」不論是舞台魅力、卸妝後的脆弱，還是照顧母親的日常，都讓他覺得「彷彿看見了自己」。

《好孩子》探討性別認同、失智症照護、家庭和解與自我接納等議題，電影改編自阿真的生命故事，他透露當年深深打動導演王國燊（《男兒王》導演）的一段話：「也許就是上天派我這樣的人，來照顧這樣的媽媽，因為我知道被歧視的感覺。」這句話深深觸動王國燊，成為《好孩子》的創作原點。

原型人物阿真特地出席座談會 感動直呼許瑞奇百分百還原

阿真補充：「LGBT在新加坡不能結婚，也不能有孩子，我們沒有家庭負擔，也許反而最適合照顧自己的父母。」電影在新加坡上映後，不少認識阿真的朋友都驚呼許瑞奇的演出「百分百還原」，阿真笑說：「不管是賣臭豆腐的大叔，還是認識我20年的朋友，都說他就是我本人！」

故事原型人物、變裝皇后阿真（中）在《好孩子》有客串演出脫口秀觀眾。甲上娛樂提供

洪慧芳詮釋失智症收斂情感 旺福小民主題曲成片尾催淚名場面

飾演許瑞奇母親的洪慧芳，這次是她第一次詮釋失智症患者。為準備角色，她觀看大量紀錄片，觀察病患的細微神態：「失智者在他們的認知裡是正常的，差別只是他忘記的事情，別人還記得。所以演出時不能刻意詮釋，而是要自然，不著痕跡。」

電影主題曲〈好孩子〉由旺福主唱小民量身創作，歌詞道出父母與孩子間深刻的情感。搭配許瑞奇在片尾卸下濃妝、露出最赤裸卻自信表情的畫面，成為許多觀眾難忘的名場面。導演王國燊透露，這場戲原本不在劇本中，是在現場看到許瑞奇卸妝時的瞬間，被他的眼神震住：「他舉手投足都是戲，那一刻的力量太強，我立刻拍了下來。」《好孩子》將於12月5日全台上映。



