變裝穿越軍事檢查站、乘漁船橫越加勒比海 傳美助諾貝爾和平獎得主馬查多「大逃亡」

2025 年諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）在經歷一年半逃亡、排除萬難後，在昨（10）日抵達挪威首都奧斯陸，雖未能趕上頒獎典禮親自領獎，由她的女兒代為領獎，並宣讀母親的致詞：「要擁有民主，我們必須願意為自由而戰。」

據《衛報》與《華爾街日報》披露，58 歲的馬查多在藏匿超過一年後，為能出席十日在奧斯陸舉行的和平獎頒獎典禮，於 8 日展開行動。她喬裝並戴上假髮，離開加拉加斯郊區的住所，首要目標是抵達一處偏遠海岸漁村。在兩名協助者的陪同下，一行人穿越了十個軍事檢查站，多次驚險避開盤查，耗時十小時才在午夜前抵達海岸。

9 日清晨，馬查多搭上一艘木製漁船，冒著強風惡浪橫越加勒比海，前往委內瑞拉外的庫拉索島（Curaçao）。消息人士透露，這場持續兩個月的逃亡計畫由一個協助過多名反對派人士的在地網絡執行。出海前，團隊特地致電美國軍方，告知船隻航線與乘員身份，以協調避免在加勒比海因美軍打擊販毒船隻的行動而被誤擊。航跡資料顯示，在她航行期間，兩架美國海軍 F-18 戰機曾在委內瑞拉灣附近空域盤旋約四十分鐘。

在川普政府資助的私人承包商協助下，馬查多 9 日下午抵達庫拉索，短暫休息一晚後，於 10 日清晨搭乘行政專機飛往奧斯陸。儘管委員會主席弗里德內斯（Jørgen Watne Frydnes）證實馬查多在經歷「極度危險的旅程」後已「安全」抵達奧斯陸，但她仍未能及時趕上頒獎典禮。

在典禮中，由馬查多的女兒安娜（Ana Corina Sosa Machado）代為領取獎項並宣讀講稿。馬查多在講稿中強調，這個獎項提醒世界民主對和平的重要性，並向全球喊話：「要擁有民主，我們必須願意為自由而戰。」她堅信：「委內瑞拉將再次呼吸，我們將打開監獄大門，看著數千名被不公義拘留的人們走進溫暖的陽光中。」

馬查多透過講稿批評委內瑞拉在她導師查維茲（Hugo Chávez）於 1998 年當選後，如何因「淫穢的腐敗」和「殘暴的獨裁」而陷入經濟崩潰與威權統治。她表示，人民當時沒有及時意識到「機構變得多麼脆弱」，讓一位曾發動軍事政變的人被選為總統，從而導致民主被逐步瓦解。

此次頒獎典禮吸引了多位拉美右翼總統（包括阿根廷、厄瓜多、巴拿馬和巴拉圭總統）親赴奧斯陸表達支持。此外，去年在馬查多被禁止參選後頂替其參選的 76 歲外交官岡薩雷斯（Edmundo González），也出席了典禮。

報導提到，挪威諾貝爾委員會主席弗里德內斯在頒獎典禮上，站在馬查多的肖像旁，直接向馬杜洛發出了明確訊息：「你應該接受選舉結果並下台，因為那是委內瑞拉人民的意願。讓一個新時代降臨吧。」同時，哥倫比亞左翼總統佩特羅（Gustavo Petro）也呼籲馬杜洛應建立一個包容性的過渡政府，結束鎮壓並實施大赦。

