變裝躲監視器！張文北捷攻擊僅4分鐘 混入人群消失無蹤

1219北捷恐怖攻擊事件的主嫌張文，在犯案前展現高度計畫性與隱匿手法，從監視器畫面可見其犯案前曾在超商飲用豆漿長達20分鐘，隨後才開始執行攻擊計畫。警方公布的最新影像顯示，張文在犯案前兩天已將犯案工具從租屋處搬至旅館，並於犯案當天在台北車站實施攻擊，從放煙霧彈到殺人僅花4分鐘，期間多次變裝以躲避追查，最終混入人群逃逸。這起縝密計畫的暴力事件造成三條人命喪生，檢警正持續調查其犯案動機及是否有幕後金主。

張文連續縱火恐攻前買豆漿，待超商20分鐘。（圖／TVBS）

監視器畫面捕捉到張文在犯案當天下午3點27分，身穿咖啡色外套、戴著黑色鴨舌帽和黑框眼鏡，右手拿著豆漿和錢包進入位於中山區林森北路的超商。影像中，他拉開拉鍊，先將大鈔放在一旁，開始尋找零錢，隨後拿著豆漿坐在超商內，雙手托著下巴，似乎在思考什麼。這成為他在展開恐怖攻擊前的最後一餐，他在店內停留約20分鐘後便開始連續縱火行動。

中正第一分局分局長陳瑞基表示，犯案前兩天，張文全身穿著黑衣，從租屋處下樓扛著黑色推車，從中正區公園路離開，一路拖行到中山站對面的旅館，整個過程僅花了20分鐘，因為這段路他已走過上百次。陳瑞基指出，可以明顯看出張嫌刻意規避監視器的拍攝，並身穿連身雨衣，拉著後來被查扣的裝有汽油彈的行李箱。

監視器畫面進一步顯示，張文在縱火後，接近5點從M8進站，當天雖然沒有下雨，他卻穿著雨衣，拉著背包和推車。起初他並未立即犯案，而是再次練習路線，20分鐘後脫下雨衣，開始在地下街犯案，丟擲煙霧彈和汽油彈，並殺害了英雄余家昶，之後變裝逃離，整個過程僅4分鐘。

陳瑞基解釋，張文利用煙霧彌漫以及北捷為疏散人群而打開閘門的空隙逃離現場。經過多次變裝後，他最終像一般民眾一樣走在煙霧中被疏散，成功混入人群前往中山站。如今，犯案過程已被一一還原，這起縝密計畫的行動奪走了三條人命，檢警仍在持續調查他的犯案動機，以及是否有幕後金主。

