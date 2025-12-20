變裝5次！張文北捷砍人為「計劃型犯案」 警經數位鑑識未發現共犯

27歲男子張文於昨（19）日晚間下班時間展開多點攻擊，先後於捷運北車站、中山商圈投擲煙霧彈並持刀砍人，隨後於誠品南西店頂樓墜樓身亡，累計造成4死11傷。今（20）日台北市刑警大隊長盧俊宏、台北市警局局長李西河皆赴中正一分局針對案件進行說明，盧俊宏表示，嫌犯總共變裝五次，且經過數位鑑識偵查，得知嫌犯是計畫型犯案，不過並未發現共犯，至於犯案動機，目前仍在持續釐清中。

先縱火再攻擊 警方確認為「計畫型犯案」

盧俊宏說明，嫌犯在110年曾經參加志願役空軍，但是在隔年就因為酒駕被汰除。台北市警方勤務指揮中心在昨天將近下午4點時，有通報兩起在中山區的縱火案，中山分局立即啟動相關員警來調閱監視器，在5點多時就已確認該名嫌犯是通緝中的張姓嫌犯，並立即告知來台北市攔截圍捕。

盧俊宏指出，專案小組啟動偵查發現，嫌犯在17日就已經從公園路的租處轉到大同區一間旅館，總共租了3天，17日到19日之間嫌犯除了步行及機車外，警方調閱所有監視器，並查訪旅館員工，都顯示他入住期間是單獨行動，沒跟任何人接觸。警方指出，經過數位鑑識，在雲端上發現嫌犯是「計畫型犯案」，從他的存取權限跟編輯紀錄都確認是同一人，目前沒發現有共犯。

盧俊宏指出，警方在北車案發現場有發現一個拖式行李箱，事後在他蝦皮的購買紀錄都有看到，嫌犯所用的煙霧彈也並非軍規，在一般網路都買得到。而警方從昨天花費大量警力調閱監視器，發現嫌犯在下午3點多從中山區開始縱火，再到公園路租屋處，一直到北車的這段期間變裝了3次，於北車攻擊以後，轉往誠品南西店時又變裝2次，總共變裝5次。

中山、北車嫌犯不同人？警方駁斥：就是同一名嫌犯

針對有民眾懷疑兩起案件是否為不同人，盧俊宏則表示，據相關監視錄影帶和數位證據，都確認北車與中山就是同一名嫌犯，嫌犯有在中山區的三處縱火地點提前進行勘查，縱火與攻擊地點都與計畫吻合，至於動機目前仍然無法釐清，只知道有攻擊的計畫，針對交友狀況，雖有查訪到家人，但他跟家人已有兩、三年沒有聯繫。

至於嫌犯墜樓當下的情況，盧俊宏也還原現場，表示中山分局此次行動迅速，在嫌犯於中山進行無差別攻擊後一分鐘就到場，並追緝嫌犯到誠品南西店頂樓，然而到頂樓以後，發現地面上有嫌犯脫下的裝備跟衣服，卻沒有看到人，從頂樓再往下查看就發現嫌犯已經跳樓。

此外，台北市警局局長李西河也補充，昨天事件發生後，已經通報捷運隊沿路各站體加強安全維護，也申請警政署80名警力來配合，共有160名警力加強安全警戒。今天開始各地也有許多的活動，包含路跑、遶境等，將在較大的商場或是多人聚集等重要場所派遣特勤中隊，並要求轄區各分局增加警力，以安定民心。

責任編輯／馮康蕙

