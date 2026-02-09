變調同學會！指侵熟睡女同學挨告 賠償120萬元獲緩刑

〔記者李立法／屏東報導〕李姓男子在自家接待前來敘舊的國中男女同學，見趴在階梯熟睡的女同學，竟起色心，指侵被害人得逞，被害人事後向友人哭訴遭李男侵犯，李男因而挨告吃上官司，事後雙方以120萬元達成和解，李男也獲得緩刑的機會，可上訴。

李男1年多前在自家接得前來敘舊的國中同學，因徹夜未睡，眾人皆感疲憊，李男見女同學趴睡在階梯，先以手撫摸女同學胸部、親吻嘴唇，接著還以手指侵犯被害人，令被害人飽受驚嚇，事後向友人哭訴後，決定向李男採取法律行動。

廣告 廣告

李男事後坦承因一時無法克制己身性慾才鑄錯，並同意賠償120萬元與被害人達成和解，經取得被害人原諒；屏東地院依乘機性交罪，判處李男有期徒刑1年10個月，緩刑5年，須向公益機提供100小時義務勞務，並接受3場次法治教育課程。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》「醫美教父」涉性侵女員工 傳衝突導火線是某政治人物

向親中勢力說NO！要高市早苗撤「台灣有事說」 中道岡田克也落選

不滿未成年女兒被男友「上了」還內射 氣憤母持高球桿痛毆遭判刑

北投溫泉湯屋傳猝死意外 男女泡湯雙亡 警方介入調查

