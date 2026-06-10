變貴了！Uber One會員方案更新 訂閱費漲幅逼近7成（Uber提供）

Uber One今（10）日將更新會員方案。針對新會員，方案內容更新及價格調整將自今（10）起生效，月訂閱為199元，年訂閱為1990元；既有會員則自7月13 日後的下一個續訂扣款日起，月訂閱將由120元調整為199元，年訂閱則由1200元調整為1990元，漲幅逾65％。Uber強調這次調整自1年前就開始積極研議，與外送專法並無直接關聯。

除了宣布調漲，Uber也同步端出優惠，針對既有會員，自7月13日起符合資格的Uber搭乘行程最高可享 15％ Uber One點數回饋（原為最高 5％）；會員出國造訪有提供Uber One的國家時，也可享有主要會員福利，適用的搭乘行程最高享15％點數回饋，且符合資格的訂單享免外送費優惠。此外，會員也可持續使用家庭共享功能，邀請一位家庭成員共享Uber One會員福利，不需額外付費。

廣告 廣告

會員持續享有符合資格訂單0元外送費、Uber One點數回饋及各項會員專屬優惠。

詢問foodpanda表示，現階段沒有調整計畫。

更多中時新聞網報導

TLPGA台灣強女子公開賽》俞涵軒抓5鳥 奪職業生涯第2冠

徐佳瑩高爾宣飆唱 催生年底新作

郭鑫爆熱戀徐至琦 坦言主動追求