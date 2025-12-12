變賣回收物遇午休時間 衝動哥嗆「休息吃飯很偉大嗎？」打瞎員工左眼 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

去年3月間，桃園一名沈姓男子前往資源回收場欲變賣資源回收物時，因為午休時間將屆，吳姓員工請沈男盡速卸貨，不料沈男聞訊暴怒嗆「你們休息吃飯很偉大嗎？」接著就徒手朝吳男左眼揮拳攻擊，造成吳男左眼球有外傷性鞏膜破裂，經治療後，左眼球已達萎縮無功能的重傷害。全案經桃園地院審理，沈男坦承犯行，也積極與吳男和解，同意分期賠償160萬元，法官審結依傷害致重傷罪，處有期徒刑2年，緩刑5年，全案還可上訴。

檢警調查，去年3月19日上午11時50分許，沈男前往楊梅區一處資源回收場欲變賣資源回收物，當時回收場吳姓員工向沈男表示，午休時間快到了，請他儘快至過磅區將物品卸下車。

孰料沈男竟因此心生不滿表示「你們休息吃飯很偉大嗎？」然後就徒手朝吳男左眼攻擊，造成吳男左眼出現外傷性鞏膜破裂。經送醫治療，被診斷出左眼球已萎縮無功能，呈現無光覺狀態，已達毀敗目視能的重傷害程度，吳男報警提告後，全案經檢方偵結後，依重傷害罪嫌將沈男起訴。

桃園地院審理時，法官根據檢警提供的現場監視畫面確認沈男犯行，沈男也坦承不諱，法官審酌沈男與吳男素昧平生，僅因偶發的口角爭執，竟毆打吳男，導致吳男眼部受有永久無法回復的傷害，必須長期承受身體不適及生活不便之折磨，本應予重懲。

但念及沈男犯後始終坦承犯行，態度尚可，且積極與吳男成立和解，又分期賠償160萬元，在院方辯論終結前已賠償100萬元，審結後依重傷害罪，判處有期徒刑2年，緩刑5年，並向吳男支付損害賠償，且本案還可上訴。

照片來源：翻攝畫面

