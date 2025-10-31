「變賣家產 提前轉移資金」 這些人正拼命往國外匯錢

由於擔心隨時可能被遣返，很多無證移民正紛紛向原籍國匯款。數據顯示，美國往國外匯款激增，數十億美元正流入拉丁美洲一些最脆弱的經濟體。一些人甚至變賣家產、取出銀行所有積蓄，匯款給家人。

據Newsweek報導，隨著愈發嚴格的移民政策，僅幾個月時間，美國已驅逐無證移民約200萬人。在一家餐廳工作的無證移民凱文，他一直在增加匯款金額，因為永遠不知道明天會發生什麼。凱文在原籍國還有幾筆債務要還，他不想拖欠太久。

根據金融科技公司PYMNTS數據顯示，今年美國匯往拉丁美洲的匯款，預計將達1610億美元，比2024年增長8%。宏都拉斯（Honduras）的匯款額增幅最大，僅2025年前八個月，就已上漲25%。對南美很多國家來說，海外匯款就是家庭收入的最大來源。

聯邦移民暨海關執法局（ICE）的執法行動，遍及農場、餐館、教堂、學校甚至醫院。突襲頻率增加，讓大量無證移民前所未有的恐慌，他們擔心隨時可能會被驅逐。在該大環境下，很多人加快對外轉移資金，確保家人能在自己失去收入來源前，獲得保障。

「一旦被驅逐出境，回到家鄉，他們就無法繼續匯款。」美洲對話組織（the Inter-American Dialogue）移民、匯款和發展項目主任Manuel Orozco表示，從美國匯出的單筆平均金額，已從300美元升至400美元，「這種情況不太可能在2026年持續，因為移民匯出的平均金額如果再增加，很可能超過他們的收入。」還有無證移民選擇一次性大額匯款，以規避日益增加的匯款成本與稅費。Orozco認為，「移民在套現，把今年當成最後期限。」

美國公民Aleyda Velásquez表示，身邊的一些朋友正在取出積蓄，變賣所有家當， 「現在是充滿不確定性的時刻，如果他們有個人物品，就會想辦法賣掉，或委託給信任的人保管。」Velásquez指出不少人甚至動用固定儲蓄，並出售汽車、家電等資產，將資金提前轉移回原籍國，以求未雨綢繆。

很多匯款平台已經提高轉帳費用，以應對不斷增長的需求。但無證移民仍然源源不斷的堅持匯款，因為他們擔心自己被驅逐，機會很快就會消失。還有些人表示，正在節約日常開支，盡可能把更多的錢匯到家鄉，因為家人比以往任何時候都更依賴這些錢。

今年7月，國會通過的「大又美法案」，引入全新匯款稅，以現金、匯票、銀行本票的形式往海外匯款，需繳納1%稅率；通過銀行帳戶或信用卡、借記卡進行轉帳匯款則免稅。新規讓一些無證移民更加焦慮，導致現金匯款曾出現短期「井噴式增長」。

