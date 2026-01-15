變賣得手55萬！20歲男臉書兜售金項鍊 買家假借過火驗真偽騙走

記者楊忠翰／台北報導

北市鍾男與周姓賣家約在中山區飲料店旁邊面交金項鍊。（圖／翻攝畫面）

台北市1名20歲周姓男子，先前在臉書社團兜售黃金項鍊，並約在民權東路及中原街口的飲料店面交，鍾姓男子（29歲）以過火辨別真假為由，誘騙周男交出金項鍊，自己卻從飲料店後門溜走，周男苦等不到對方，始知自己受騙上當，隨即前往派出所報案；警方獲報後展開追查，循線前往新北市新莊區拘提鍾男，全案訊後依詐欺罪嫌移送法辦。

中山分局表示，6日晚間10時許，周姓男子前往民權一派出所報案，指出他與臉書社團買家面交金項鍊，對方佯稱借用飲料店廚房過火，藉以辨別黃金真假為由，誘騙他交付金項鍊，他在現場等候多時，仍未見買家出現，驚覺自己遭到詐騙，損失1條3兩重的黃金項鍊。

警方獲報後不敢大意，隨即成立專案小組追查，經調閱周遭監視器畫面後發現，1名穿著黑色帽T男子，先將轎車停放在飲料店附近巷弄內，接著徒步前往現場面交，得手後隨即開車逃逸；警方透過車牌以車追人，鎖定鍾男涉有重嫌，隔天前往新北市新莊區拘提鍾男到案。

據了解，鍾男擁有詐欺前科，平時並無正當工作，手機因前案被警方查扣，遂在住家上網尋找下手目標，當時他向周男騙取金項鍊後，並未直接進入飲料店廚房，而是從後門悄悄溜走，然後直奔店家變賣牟利，一舉得手55萬元，警方訊後將鍾男詐欺罪嫌移送法辦，並持續清查鍾男有無涉及其他案件。

中山分局呼籲，民眾面交買賣商品應提高警覺，切勿輕信對方指示，主動交付個人財物或證件，如有發現可疑情事，可立即撥打165或110專線查證，以免受騙上當。

北市警方前往新北市新莊區住家逮捕鍾男。（圖／翻攝畫面）

