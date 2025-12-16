變賣股票基金梭哈音樂夢！「金馬戲咖」邱志宇砸30萬再戰歌壇

邱志宇（中）推出新單曲〈曇花〉，黃鐙輝（左）、左光平16日現身站台。李鍾泉攝

金馬戲咖邱志宇再度回歸歌壇，以「資深新人」之姿推出第三首個人創作單曲〈曇花〉，為堅持十年的音樂夢再戰一回。新歌選在他本月18日生日前夕發行，他今（16日）舉辦媒體見面會，分享為了這次發歌，自掏腰包砸了近30萬，全靠過去幾年工作積蓄、曾在膠囊旅館打工180元的時薪，為音樂夢拚搏。

邱志宇出道前曾於《東森全球新人王》歌唱比賽拿下亞軍，之後以電影《我的靈魂是愛做的》入圍金馬獎最佳新演員，橫跨影視與音樂領域。近年他選擇以獨立音樂人身分重新出發，先後推出〈步步為營〉、〈百口莫辯〉累積口碑，暌違一年近日再推出新作〈曇花〉。獨立發片的他身兼歌手、企宣與製作人，從版權上架、文案撰寫到MV拍攝幾乎一手包辦，練就「一人唱片公司」的生存技能。

邱志宇16日出席新單曲〈曇花〉媒體見面會。李鍾泉攝

為了完成這張作品，邱志宇更毅然變賣疫情期間累積的股票與基金，將多年積蓄全數投入音樂製作與宣傳。他坦言明知風險不小，仍選擇全心投入，「如果現在不做，以後更不可能去做」。過去他也曾在籌備作品期間到膠囊旅館打工存錢，只為圓一個歌唱夢，即使生活拮据，仍甘之如飴。

〈曇花〉籌備近2年，是邱志宇對自己演藝生涯的回望與註解。他透露創作當下正逢人生低潮，入圍金馬後遇上疫情，演出工作停擺，一度迷失方向，甚至動念放棄演藝事業。最終他選擇回到最熱愛的音樂，將那些短暫卻燦爛的高光時刻比喻為「曇花」，提醒自己不必執著於瞬間的輝煌，只要珍惜每一次綻放。

邱志宇16日出席新單曲〈曇花〉媒體見面會。李鍾泉攝

適逢生日前夕發片，〈曇花〉也成為他送給自己的生日禮物。邱志宇透露生日願望，除了希望明年順利推出新EP，也期盼能找到理解並支持他的經紀人，減輕單打獨鬥的負擔，另一個願望則是有能力帶父母出國，回報多年來的支持與付出。



