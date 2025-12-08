變身小小農夫 火焰蟲非營利幼兒園體驗客庄農事文化

初冬的美濃田野，白玉蘿蔔正值採收季！高市府客家事務委員會與火焰蟲非營利幼兒園於七日合辦《蘿蔔仔逃走中‧變身小小農夫》客庄農事體驗活動，超過百名幼兒與家長參與。(見圖)

主辦單位今(八)日說明，活動中，孩子們蹲下身、小手握著蘿蔔葉，努力將蘿蔔從泥土中拔起，當一根根潔白飽滿的蘿蔔被拔出時，孩子們的驚呼聲此起彼落，臉上滿是收成的喜悅與成就感；蘿蔔的客語是「蘿蔔仔」，以生活化方式引導孩子認識客語，讓語言學習自然融入。

午餐選用在地新鮮食材，孩子們開心地享用Q彈的客家炒粄條，熱騰騰的蘿蔔湯清甜爽口，邊吃邊讚嘆「好甜」，透過簡單樸實的客家風味，也能在餐桌上認識客家的米食料理及「惜食、敬天、感恩土地」飲食精神。餐後前往美濃客家文物館進行輕黏土磁鐵DIY，志工老師講故事〈麼人好食白玉蘿蔔〉後，家長與孩子們分組創作，是白玉蘿蔔與澄蜜香小番茄造型，小手拼貼，每個孩子都完成獨一無二的作品。

高市府客家事務委員會主委楊瑞霞表示，透過寓教於樂的方式，希望孩子能從小認識土地、了解農民辛勞及食物來源，也鼓勵家長與孩子共同參與，增進親子互動與家庭凝聚力。

該活動增進了文化認同與親子間的交流，期望藉由這樣的體驗活動，持續推廣客庄農事文化與食農教育，讓更多孩子從小親近土地、認識食物的價值與在地文化。