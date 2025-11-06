變身科學樂園 中研院南部院區11/8開放體驗

中研院南部院區開放日將於8日登場。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕去年吸引約3000人次參與的「中央研究院南部院區開放日」，今年將於8日上午9時至下午4時舉行，除了各研究所推出共超過50場科普活動，還有25個特色攤商與胖卡餐車，是中研院南部院區的年度盛事，錯過要再等1年。

中研院南部院區在開放日當天將化身為科學樂園，除了豐富多元的科普活動，也呼應「國際量子科學與技術年」，設計多場量子概念變身科學知識的冒險互動。

多樣中心的「來一份敲植全餐」，帶民眾體驗自然之美與創意樂趣；「法索有意思」認識台灣出土的海洋生物化石，體驗如何以耳石辨認魚類。

經濟所「玩遊戲學經濟：鍊環實驗所」，結合遊戲動手操作鍊環與認識經濟成本與收益。語言所「一起來探索噶哈巫語」透過遊戲認識神秘的噶哈巫語。史語所推出陶板紋飾雕刻拓印活動。關鍵議題中心「光子的祕密任務」，融合科學與遊戲的光電探索之旅。天文所「當光也走不掉：黑洞與EHT的追光故事」，引導民眾認識黑洞和全球電波望遠鏡。近史所「倒吊一個校長之後：中學會考前史」，介紹會考制度的演變及啟示。胡適紀念館則展出「如果我是胡適：關於自由和民主的思考題」。

另外，資創中心「聲音濾淨器」可體驗AI即時修復語音，一說就清楚，體驗即說即修復的奇妙技術；「臉部生成式AI體驗」體驗生成式AI融合技術，創造出獨特的臉部影像。統計所「你畫我猜- AI 猜圖擂台賽」。

胡適紀念館推出「如果我是胡適：關於自由和民主的思考題」。(記者劉婉君攝)

