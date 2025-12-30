變身「最強帶貨女王」！高市早苗入住官邸 腳踩「奈良傳統雪駄」火速完售

網友神出這雙鞋並非普通拖鞋，而是來自她故鄉奈良縣三鄉町的傳統品牌「DESIGN SETTA SANGO」所生產的「雪駄」。（翻攝自＠ca970008f4 X、小原惠文臉書）

日本首相高市早苗29日正式搬入首相官邸，這項搬遷計畫是為了將通勤時間從原本的35分鐘縮短至零距離，以利迅速應對國家突發狀況。然而，比起嚴肅的政治搬遷，媒體捕捉到高市首相深夜入厝時的「極度休閒裝扮」，反倒在台日社群掀起驚人的「高市經濟學」。從入夜時穿的日式夾腳拖、服飾，只要是「首相同款」，無不引發民眾瘋狂熱搜與搶購。

高市早苗當晚換下平時精幹的套裝，身穿美國老牌潛水品牌SCUBAPRO的黑色運動服，腳踩日式夾腳拖，這種親民的「關西大媽Style」意外成為焦點。

高市早苗當晚換下平時精幹的套裝，身穿美國老牌潛水品牌SCUBAPRO的黑色運動服。（翻攝自小原惠文臉書）

網友隨後神出這雙鞋並非普通拖鞋，而是來自她故鄉奈良縣三鄉町的傳統品牌「DESIGN SETTA SANGO」所生產的「雪駄」。這款手工鞋融入了地方支柱產業的精湛工藝，品牌方甚至感性透露，早在10年前高市就曾主動接觸並寫下親筆感謝信，這段長達10年的支持情誼讓網友深受感動，也讓同款雪駄在消息傳出後瞬間完售一空。

高市首相10月拎著長期愛用的公事包亮相，立刻被網友掃貨。（翻攝自@kantei X）

這股強大的帶貨力也延燒到高端商務市場。高市首相10月拎著長期愛用的公事包亮相，是出自東京澀谷老字號「濱野皮革工藝」的Grace Delight托特包。這款包擁有30年歷史，由長野縣工匠以天然皮革手工製成，雖然售價高達13萬6,400日圓，但其重量僅700公克，與1瓶水相當，且具備如手風琴般的三層收納機能，能輕鬆裝下A4文件，極致的實用性與優雅外觀深受上班族追捧。

根據品牌統計，高市就任後網站訪客數暴增6倍，2天內就收到1個月份的訂單，每天的訂購量更是過往的80倍，目前全系列8色皆已斷貨，最快竟要等到明年8月才能出貨。

高市在就職記者會上使用的三菱鉛筆「Jetstream 4+1」粉紅色款多功能原子筆，同樣引發消費熱潮。（翻攝自IG）

甚至連細微的文具用品，也能在高市早苗的加持下成為爆款。她在就職記者會上使用的三菱鉛筆「Jetstream 4+1」粉紅色款多功能原子筆，同樣引發消費熱潮。

日本居家生活百貨「手創館」博多分店員工指出，以往銷售以黑色為主，但近日粉紅色款銷量竟逆勢成長3倍，連Loft等知名通路也紛紛設立專區陳列。這股熱潮甚至擴散到台灣遊客圈，不少人特地前往日本購買這款「Sana筆」並大讚其好寫且色彩選擇豐富，顯示出高市早苗不分領域的驚人影響力。

儘管愛用品引發全民搶購，高市早苗在政務處理上依然維持務實本色。面對即將到來的通常國會，她已下達指示將留在國內優先處理物價等內政民生議題，並規畫在國內接見南韓總統李在明與義大利總理梅洛尼，展現出穩定內政為首要目標的施政風格。

