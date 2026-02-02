變造車牌街頭逆向拒檢 中壢警連開12槍全力追緝中

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市警察局中壢自強所員警今(2)日上午9時50分在中壢區強國路、榮民路口發現一輛白色轎車疑似變造車牌，欲攔下盤查時，對方假意停車隨即駕車逃逸，該車拒檢逃逸，警方隨後進行圍捕，後來支援的普仁所在中山東路二段開了12槍，人車仍逃逸中。

據了解，警方通報攔截圍捕，該車於中山東路二段逆向，攔檢未停並有衝撞員警情形，普仁所員警隨即使用警械，幸無人員受傷，目前中壢警方刻正全力積極追緝中。

廣告 廣告

而當時行駛中山東路的車輛，直擊聽到槍聲，有駕駛把行車記錄器影片PO到Threads，直呼「人生第一次在路上聽到槍聲」，引起網友議論。

追車現場就在普仁派出所附近，有民眾表示，當時看到一輛白色轎車逆向，警車緊追在後，另一頭有員警開槍發出「砰！砰！」聲響，瞬間嚇壞不少民眾。

桃園市中壢警分局員警追捕疑似變造車牌的現場就在中壢區中山東路二段。(記者李容萍攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

騎車逆向撞老人還痛毆對方 高雄惡男身分、黑歷史全曝光！

首例！為1隻綠鬣蜥250元獎金 他觸電淪火球2度灼傷恐面臨賠償

國立大學分部學生宿舍驚傳墜樓 7旬婦多處骨折昏迷送醫

落單男童雨天午夜搭機捷 桃捷啟動協助關懷機制

