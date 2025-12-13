變醜就離不開我！韓惡夫趁泰籍妻熟睡狠潑「100度熱水」致毀容

南韓京畿道議政府市本月初發生一起嚴重家暴案件，一名40多歲男子因懷疑泰籍妻子外遇，趁她熟睡時將滾燙熱水潑向臉部及頸部，造成妻子二度燒燙傷。據受害女子透露，丈夫痛下毒手狠嗆「讓你變醜就哪都去不了，離不開我」。

受害女子遭丈夫潑熱水毀容。（圖／翻攝FB@NNutt AAomsin）

綜合韓媒《韓聯社》、《JTBC》及泰媒《The Thaiger》報導，案件發生於本月3日中午，40多歲男子在議政府市虎院洞一處公寓內，趁30多歲泰籍妻子熟睡中，以咖啡壺煮沸熱水後，直接潑灑在妻子臉部與頸部。妻子驚醒後臉部出現大面積紅腫及水泡，隨後被送往首爾城東區一家燒燙傷專科醫院治療。

醫護人員在處理傷勢及包紮過程中察覺異狀，雖然男子最初以「意外」試圖帶過，但院方仍在當晚約9時向警方報案。受害女子事後在社交媒體上發文求助，上傳整張臉包滿繃帶的照片，表示自己受到丈夫的家暴與毀容威脅，並透露丈夫更狠嗆「讓你變醜就哪都去不了，離不開我」。

受害女子臉書上發圖文求助。（圖／翻攝FB@NNutt AAomsin）

男子接受警方調查時供稱，因為擔心妻子會跟其他男人在一起，想讓她變醜。警方指出，該男子的供詞具體，行為具有明確傷害意圖。此案5日由城東警察署交給議政府警方接手調查，預計11日下午在律師陪同下對男子進行正式偵訊。警方已依傷害罪立案，並對男子發出接近禁制令等臨時保護措施。

儘管男子事後很快向妻子道歉，並承諾會好好照顧她，但女子仍堅定拒絕繼續維持這段關係，準備向丈夫提告並訴請離婚。事件透過受害者的泰籍友人在社群媒體曝光後，陸續登上當地媒體，引發韓、泰兩國網友極大憤怒和關注。

泰國駐韓大使塔尼（Tanee Sangrat）已於8日親自前往醫院探視這名女子，並承諾持續提供醫療、法律及翻譯等各項協助。許多網友聲援受害女子，截至9日為止，網友已為她募款達420萬韓元（約8.92萬元新台幣），用作後續的醫療和法律費用。

