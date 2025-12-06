變電所饋線故障！新北新店4907戶停電 台電：剩2戶搶修

今（6）日13時06分，新北市新店區的安康二次變電所因饋線斷路器跳脫，導致安祥路、安康路二段、安康路三段及安康路等地區共4907戶居民停電。

台灣電力公司表示，同仁接獲民眾通報後，隨即啟動轉供措施，並派遣專業人員進行檢修作業。至14時30分時，已累計復電4905戶，復電率達99%。目前仍有2戶在持續搶修中，台電表示將全力以赴，盡快恢復所有用戶的供電。

