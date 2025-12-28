變電站怎爆炸？北捷調查中 專家研判：與地震有關

捷運忠孝復興站旁的百貨鬧區，今天（28日）上午九點多，捷運公司的變電站突然爆炸起火。（圖／東森新聞）





捷運忠孝復興站旁的百貨鬧區，今天（28日）上午九點多，捷運公司的變電站突然爆炸起火，不少民眾路過，都被巨大爆裂聲嚇壞，甚至連變電站的牆面都被炸凸。北捷調查，是變壓器異常產生瞬間火花，導致板南線一度出現電力異常、電扶梯暫停運作，已經陸續恢復；至於牆面部分，強調是方便更換設備的空心磚牆，不影響主結構。

持續追蹤捷運供電單位，新復捷主變電站，這一次怎麼會異常短路，儘管北捷仍在調查中，但是電氣公會鑑定委員研判，恐怕跟地震有關聯，因為高壓電電線必須保持適當距離，當時強震一晃，只要高壓電距離太近，就會有短路狀況發生，以板南線來看，就有三個主變電站，至於台北市也至少有8個以上變電站，如今應該要全面檢修，避免意外再發生。

主變電站是接收台電高壓電的第一站，通常設於大型樞紐或機廠附近，為整條路線提供動力，只是這一次新復捷主變電站，怎麼會突然短路，電氣工會鑑定委員研判，恐怕跟地震有關係。

電氣公會鑑定委員張先生：「沒有地震的話，電線都固定在那裡，應該不會有這種（短路）問題，（可能）是線跟線的距離太近了，高壓電它一個要求電壓越高，線跟線的之間距離要越大。」

換句話說，在強震過後，捷運局勢必要針對供電站全面檢修，以北市來看，光是板南線就有三個主變電站，另外有負責新莊蘆洲線，與松山線部分供電的民族變電站，中和線與松山線部分供電的秀山變電站，還有北市信義區中強變電站，以及松山變電站金城機廠等等，任何一站都不能忽視，畢竟在20年前，華捷供電站就曾因測試設備不當發生，發生海龍氣體外洩，造成周邊100多位居民身體不適。

海龍氣外洩受害者（華蔭街居民）：「我（家）樓下的老太太聞到氣味就中毒，像我住在（變電站）那邊近的，當然也會當然那個（變壓器短路）事情。」

一旦變壓器異常出現短路，不管是氣體外洩還是爆炸起火，都是大型公安問題，不少變電站位在鬧區，民眾通行必經之地，捷運局可得繃緊神經，別等意外發生，才來補破網。