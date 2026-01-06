變電箱爆炸！ 高雄1100戶停電 台電：變壓器故障將檢討

高雄市 / 綜合報導

高雄前金區，河南二路及自強一路口，昨(5)日晚間11點多，街道上瀰漫白煙之外，還不時有巨大爆炸聲響，甚至民宅、路燈無電可用，原來是因為台電變壓器故障，導致電纜燒損意外。台電表示，共計造成1100戶停電，雖然20分鐘內恢復8成用電，不過截至6號上午還有235戶用電受影響，其中還有店家，無法做生意，苦不堪言，對此台電回應，預計中午前全數復電，未來會強化線路設備，降低停電事故發生。

深夜街道上，不時傳來巨大爆炸聲響，白霧瀰漫，沿著白煙的方向前進，才發現，原來竄出煙霧的地方是橋墩旁一處電箱，消防人員獲報抵達現場，灑水灌救，才控制。

附近住戶VS.記者說：「很像鞭炮聲，(之前有這樣過嗎)沒有，(沒有，現在這都停電嗎)，對，剛停電。」附近住戶說：「現在停電狀態對，一開始沒有。」

5日晚間11點多，高雄前金區，河南二路及自強一路口，台電變電箱，不明原因爆炸起火，期間，不斷有爆炸聲響之外，附近道路，空氣中，瀰漫著刺鼻燒焦味，好險火勢及時控制，但路燈民宅電力都受到影響！

台電高雄區處電務副處長孫繼祖：「因變壓器故障及電纜燒損，造成三民區建國三路、三民街、中庸街等一帶，共1100戶停電。」一千多戶停電，雖然20分鐘內865戶完成復電，不過截至今(6)日上午，還有235戶還沒復電，民眾苦不堪言。

業者VS.記者說：「(鐵門都沒辦法開)對，(今天生意怎麼辦)，他說中午會好，不知道會不會。」業者說：「紅綠燈會亮了，應該馬上送電了，沒電就無法營業。」

店家們受到停電影響，生意也沒辦法做了，盼望電力趕快恢復好讓損失降到最低，台電表示，將會檢討並強化線路設備，降低停電事故發生。

