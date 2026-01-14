「讓世界理解台灣」蔡英文看《冠軍之路》

前總統蔡英文與立委蘇巧慧觀賞世界12強棒球賽紀錄片《冠軍之路》（圖：蔡英文臉書）





蔡英文表示，自己一直思考該如何記住2024年這場世界12強賽，而片尾一名外國播報員以英文形容「這場比賽，讓世界理解什麼是台灣」，讓她印象深刻，也成為這段歷程最貼切的註解。她認為，這份感動不只屬於當下，而是會成為跨世代台灣人共同的記憶。

她也回憶，當年決賽時正好人在國外，無法即時守在電視機前，或親赴東京為台灣加油，因此特別感謝龍男導演完整記錄這段旅程，讓錯過當下的人仍能重新感受那份屬於台灣的光榮與感動。





蔡英文指出，台灣一路走來並不容易，內部曾有紛擾、也經歷挫折，但總能一步步挺過，靠的是韌性與不服輸的精神。她相信，未來的台灣，會以更堅定、更出色的姿態，被世界記住。她也向所有參與電影製作的人致謝，並感性表示，感謝每一位一路陪伴台灣走到今天的人。





《冠軍之路》上映兩週票房突破4500萬元，已躍升為台灣紀錄片票房史第三名，觀影熱潮與口碑持續延燒。