讓世界看到南台灣的美好！觀光署牽線4國業者採線 劉建國：身歷其境就會感動人
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導
交通部觀光署雲嘉南管理處今（20）日下午舉辦「TAIWAN WAVES OF WONDER」南區觀光圈國際推廣行銷影片暨成果發表記者會，正式啟動南區觀光圈國際宣傳與引客推廣新布局，針對日本、香港、馬來西亞與印尼市場推動多場踩線與媒體宣傳合作，並結合日本星宇航空與電商平台推出專屬國際引客創新旅遊方案，讓國際旅客感受到南台灣的美好。
到場力挺的立委劉建國表示，南部人很熱情，有很多好人、好物、好景色，非常適合國外朋友來打卡觀光、做行銷；他也回憶起前總統蔡英文任內提倡的大南方計畫，範圍就是從雲林到屏東；有望再戰雲林縣長選舉的劉建國也不忘推廣雲林物產，他說雲林有山、有海，近年口湖溼地更是騎單車的好去處，往山裡走則有「華山咖啡原鄉」，劉建國表示，身歷其境就會很感動。
雲嘉南管理處長徐振能則說明，南區觀光圈以延續台灣觀光品牌「TAIWAN WAVES OF WONDER-SOUTHERN EDITION」為主題，攜手西拉雅、大鵬灣與茂林國家風景區管理處，共同聚焦國際行銷與實際引客，針對日本、香港、馬來西亞與印尼市場推動多場踩線與媒體宣傳合作，並結合日本星宇航空與電商平台推出專屬國際引客創新旅遊方案，讓更多海外旅客透過影像與創新旅遊產品，感受南台灣兼具文化深度與永續價值的旅遊魅力。
活動中首映以國際視角製作的形象影片《TAIWAN WAVES OF WONDER-SOUTHERN EDITION》，以「流」為主題意象貫穿全片，從小琉球、大鵬灣的無邊境海景，到高雄茂林、美濃、旗山捕捉到翩翩起舞的蝴蝶、悠然自得的山間小鎮，再到台南又漸漸深入山林看見遼闊又具現代感的果菜市場、世界唯三的關子嶺泥漿溫泉以及滿天飛鷹的曾文水庫，又在迎向雲嘉南濱海地區探索如人間幽境的雲林椬梧滯洪池、嘉義蛋糕沙灘，又在井仔腳瓦盤鹽田在斑斕的餘暉中看見閃閃發金黃光芒的鹽田等，串聯出南台灣獨到之美，透過影像呈現南區觀光圈的整體品牌精神。
觀光署也安排旅遊達人分享南台灣觀光的心得，西武集團台灣分公司總經理安田夏樹，前美國商會執行長同時亦為《TaiwanPlus》節目〈豪哥海上看台灣〉主持人李豪，以及擁有逾五十萬粉絲的香港旅遊創作者嘉盈，共同擔任南區觀光圈國際宣傳大使分享他們從不同文化視角出發的旅遊經驗，帶領現場嘉賓重新認識南台灣的多元樣貌及旅遊魅力。
記者會最大亮點為南區觀光圈全新品牌識別與「南灣嚴選」商品的首度亮相。品牌識別以「南」字為設計主軸，結合鹽田、產業、生態等符號意象，象徵南灣文化的海派與土地，展現南台灣的在地精神與自然特色；延伸自品牌精神的「南灣嚴選」系列，則以生活化方式呈現地方故事，其中囊括了茶樹純露、成功浴鹽、可可御手霜、蘭花水讓旅人能透過商品體驗南方的熱情與魅力。另外活動發表的「創新產品：出發吧！」，展現南區觀光圈跨界行銷的實際成果。
星宇航空攜手雲嘉南管理處，以南區觀光圈必遊景點與優惠資訊，推出專屬於日本旅客的「南灣幣」優惠活動，期望吸引更多國際觀光客深入體驗南臺灣多元而迷人的在地文化。透過此次合作，日本旅客可在指定方案中獲得「南灣幣」專屬優惠，用於兌換南臺灣各項旅遊體驗與特色服務，包括景點門票、地方美食、文化體驗行程等，打造更便捷且豐富的旅遊旅程；旅遊電商平台Klook推出南台灣限定優惠，輸入優惠碼SOUTHERN200立即折扣200元，涵蓋南區主題路線，結合旅宿、文化、美食及永續體驗，打造兼具內容深度與市場競爭力的旅遊新模式。
