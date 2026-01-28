讓世界看到新北！103億打造文化走廊 帶動城市競爭力
新北市文化局今（28）日在市政會議以「藝動新北 文化同行」為主題進行專題報告，文化局長張䕒育指出，新北市透過擴展藝文據點設施、閱讀服務深化、品牌活動形塑等方式拓展文化。新北市長侯友宜指出，新北市在他任內投下103億，透過硬體建設帶動文化發展，並搭配交通觀光，讓世界看到新北。
侯友宜說，新北市在他任內投下103億預算，不但蓋了新北美術館，也新建8座圖書館、改造56間的圖書分館，在整個硬體建設的帶動之下，也搭配交通觀光旅遊的路線，串起文化的走廊，強調文化就是一個城市的競爭力，也是一個穿透力，讓世界看到新北。
侯友宜舉例，即將開通淡江大橋就在歷史400年的淡水河口，新北透過十三行博物館、淡水古蹟博物館搭配一起，帶動觀光旅遊、帶動認識歷史文化，也結合宗教、宮廟、社區等在地特色文化，例如新莊老街結合文藝特展、時尚表演推出「潮盛新莊」，以及新北市鼓藝節等，還有天燈節，帶動文化、觀光、交通、城市發展的新面貌，讓世界看到新北市文化之美。
張䕒育指出，新北市幅員廣大、人口結構多元，文化政策和心不在單一活動亮點，而是長期、穩定提供市民可親近的文化服務。新北市因此以「藝動新北 文化同行」為主軸，從硬體建設到軟體內容，逐步讓文化走進日常生活，成為市民生活一部分。
張䕒育表示，新北市自民國108年起持續投入藝文設施建設與改造，累計新建、改造75處藝文據點，包含正在規畫的新北市圖書館第二總館。目前新北市已有107座公共圖書館，比較108年圖書館利用人次與今年已成長2倍，市府持續規畫新建7座座館舍、持續改造23處空間，希望打造更友善、可近性的文化空間。
文化局補充，今年文化推動，將率先從春節展開，透過「馬力全開」文化走春系列活動，邀請民眾在年節期間走進博物館，並配合淡江大橋結合十三行博物館、淡古博物館推出60場次的文化行旅，4月則會藉著新北市美術館開館周年搭配捷運三鶯線通車推出系列活動，並以舉辦大規模的跨國演出慶祝新北市鼓藝節迎來20周年的里程碑。
更多中時新聞網報導
台灣第一人 詹詠然澳網封拍 回歸初心邁向新頁
NBA》勇士獵狼 柯瑞得分晉史上前20
國際研究：防腐劑恐增罹癌風險
其他人也在看
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 507則留言
徐春鶯延押禁見2個月！她指這群人異常安靜
[NOWnews今日新聞]曾被民眾黨前主席柯文哲相中、擬列入不分區立委名單的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，2年前一度引爆政壇爭議，她疑收受對岸資金，介入總統及縣市長選舉，涉嫌觸犯《反滲透法》及商業詐...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 29則留言
最美茶鄉櫻花季登場 信義草坪頭4000棵櫻花迎賓
春節連假將至，全台賞櫻指標「信義鄉草坪頭櫻花季」今(28)日正式揭開序幕！南投縣長許淑華親自出席啟動記者會，宣布玉山高山茶產地草坪頭園區內逾4,000棵櫻花、李花已陸續綻放，紅、白花瓣交織點綴茶山。許淑華邀請全國民眾到信義鄉體驗「花與茶的饗宴」，不僅能漫步櫻花小徑，更可順遊東埔溫泉、雙龍吊橋，度過一個充滿自然與人文底蘊的充實假期。啟動儀式由信義鄉長全志堅主持，縣議員全文才、縣府觀光處長陳志賢、新聞及行政處長蔡明志及眾多在地代表村長共襄盛舉。活動精彩紛呈，結合在地社區與學校展現信義鄉的活力，包含隆華國小的震撼太鼓、桐林國小的優美小提琴與傳統「紙馬陣」、同富國中合唱團的純淨嗓音，以及「布一樣文化工作室」與在地家政班的熱情演出。現場更安排學童擔任「小小茶藝師」，讓遊客在賞花之餘，也能品味名聞遐邇的玉山高海拔烏龍茶。縣長許淑華表示，南投春節遊程相當豐富。除了草坪頭，暨大、小半天也正值櫻花花季，此外，全台首座「九九峰氦氣球樂園」將於2月試營運，提供遊客從空中鳥瞰南投美景的嶄新體驗；2月14日至3月8日「2026南投燈會」璀燦登場，白天、晚上也都可前往貓羅溪畔浪漫情人橋、南投縣會展中心，欣賞精采的台灣好新聞 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
2026台灣燈會「進嘉門 • 伊嘉人」新住民燈區溫暖點亮嘉義
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府今（26）日在縣府中庭舉辦「2026台灣燈會—新住民燈區」宣傳記者會，台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
搭車對話曝光！男踢椅背.車門 司機喝斥「給我下車」
新北市 / 綜合報導 新北市中和區台64線上，25日凌晨發生死亡車禍。現役鐵路警察局替代役的溫姓死者搭計程車時和司機發生口角，被丟包在快速道路上，警方調閱行車兩人對話曝光！前10分鐘車程，男子都安靜坐著，後來踢了車門和椅背，被司機要求下車，倒臥內側車道接連被四部車輾過身亡，家屬痛心身為政大雙主修的優秀孩子，竟然因此奪命，今(27)日抵達殯儀館解剖，氣憤向檢警表示懷疑孩子被拖行下車，要求檢警詳查。媽媽坐在椅子上抱頭啜泣，一旁的親友一邊拍拍肩膀安慰，一邊默默擦去臉上淚水，解剖現場，坐在一旁的爸爸，頭戴帽子低頭不語，25日凌晨年僅25歲的溫姓死者，遭丟包台64線身亡，家屬們27日抵達殯儀館解剖時難掩悲痛，場面令人鼻酸。警方拿著手電筒，四處搜尋男子蹤影，溫姓男子被計程車司機丟包後，遭後車四度輾過當場傷重不治，員警VS.民眾說：「大哥，你有撞到他嗎。」警方獲報到場，但為時已晚，男子已明顯死亡，但人為何會出現在這？警方調閱行車紀錄器，溫姓男子在2點07分上車，前10分鐘安靜坐在後座，接著男子踢了車門和椅背，司機表示可以躺下但不要踹，過了約1分鐘，司機直接要求乘客下車。記者張權說：「林姓計程車司機和溫姓乘客，在台64線上面起了爭執，在上橋約一公里處將人丟下車，但實際走一趟，距離下個匝道的出口，只有短短7分鐘左右的車程，在這個地方放人其實更為安全。」司機把溫姓男子丟包在路肩後消失，事發2分鐘才報警。男子不明原因平躺內側車道，先是被2台車輾過後，駕駛表示，看見深藍色上衣還以為是物品，後面又被第3、4輛車輾過沒停下，4名駕駛和計程車司機，涉嫌過失致死通通被送辦。據了解，溫姓男子當天是從文山區搭車前往板橋親戚家，他過去是政治大學雙主修畢業生，去年在鐵路警察局服替代役，下月就準備退役，沒想到卻發生意外，死者友人說：「他平常積極參與活動，是個很熱心的人。」、「我們都非常驚訝也很惋惜因為才剛畢業沒多久。」、「有點嚇到他是會起衝突的人，以前跟他相處不覺得他是這樣的人。」聽聞車禍事故，死者友人也不敢置信，更何況是父母得承擔喪子之痛，死者被丟包，家屬懷疑有可能被駕駛「拖下車」，要求檢警詳查，至於他體內是否有酒精或藥物反應，解剖後疑點將一一釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 7則留言
照顧91歲妻子太累！92歲罹癌夫痛下殺手遭逮嘆：對未來悲觀
日本千葉縣地方法院27日審理一起高齡夫婦殺人案，檢方在陪審團庭審中請求判處92歲被告野村八郎五年有期徒刑，野村八郎被控於2025年3月在千葉縣一宮町家中，用電線勒死其91歲妻子奈美子，而野村也在首次庭審中承認了指控。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
育嬰留停按日申請上路 健保3大問題一次看！累積申報更便民
勞動部自今年一月一日起推動育嬰留職停薪以日為單位申請的制度，讓受雇勞工能依照實際需求，在子女滿三歲前選擇以日為單位向雇主提出申請，並同步辦理健保相關申報作業。衛福部健保署特別提醒雇主與受雇勞工，若一個月內有多次以日為單位申請育嬰留停，可將數日累積於當月月底前一併辦理申報，無須逐筆送件。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1則留言
陌生男闖停車場 總幹事攔人驚見「口袋藏刀」｜#鏡新聞
昨天(1/27)一名男子闖入新北市板橋一棟社區，幸好被社區總幹事發現，上前阻攔，結果就發現男子的口袋鼓鼓的，藏著一把水果刀！員警詢問他的動機時，男子行使緘默權，這也讓社區住戶非常驚恐，社區已經貼出公告，提醒住戶要小心陌生人。鏡新聞 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
25歲學霸台64遭輾斃 「關鍵音檔」證明運將曾下車
溫姓替代役男25日凌晨在台64線遭4車輾過慘死，警方已列為重大刑案偵辦，運將林男的行車紀錄器錄下開關門聲音，疑為死者下車後林男曾開門下車查看，成為警方偵辦重點。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
剴剴案二審宣判！劉彩萱維持無期徒刑、劉若琳依然18年
台灣高等法院今日（27日）上午9點30分將針對保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死1歲男童剴剴案進行二審宣判，二審開庭時劉彩萱起身鞠躬道歉，表示會請律師與死者家屬談賠償，法官剛剛已宣判，維持一審刑度，劉彩萱無期徒刑、劉若琳被判18年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
驚險畫面曝! 矽酸鈣板從天降砸爛車 工地遭停工
中部中心 ／李文華彰化報導彰化溪湖一處興建中的大樓，上午吊掛施工用的矽酸鈣板，但在過程中卻不慎掉落，大量矽酸鈣板從11樓從天而降，當場砸到停在樓下的兩輛車，其中廂型車更是整台被壓扁，還好當時車上沒有人，縣府建管科表示，工地違反相關規定，先勒令停工，並且開罰18000元罰鍰建案施工吊掛矽酸鈣板時不慎掉落 現在遭勒令停工並且開罰。（圖／翻攝畫面）施工建案封路進行吊掛作業，派了人員在路口交管，結果突然轟然巨響，有東西砸下來了，大量的矽酸鈣板從天而降，揚起煙塵，天女散花般落下砸到兩輛車，其中一輛最慘，廂型車整台幾乎扁掉，車頂凹陷變形。矽酸鈣板散落馬路上，工地人員出來清理善後，事發地點在彰化溪湖一處正在興建的建案，上午請來大型吊車進行吊掛作業，正當矽酸鈣板吊到11樓時，不明原因整串掉下來，轟然巨響，居民說還以為發生爆炸，出門看才發現，車子怎麼扁了停在一樓的廂型車被矽酸鈣板砸毀 車頂都扁了。（圖／翻攝畫面）當地民眾說，該處工地近日連日趕工，經過的時候都覺得很危險，沒想到竟然真的出意外。工地表示，民眾被砸毀的車輛，會進行賠償，縣府建管科也派人員了解情況，先勒令停工開罰18000元。職安署也將前往稽查，懷疑可能是吊掛作業，防止脫落的裝置出問題，將派員檢查，若有違反規定將處3萬到30萬罰鍰，並且要求工程單位，檢討改進。原文出處：有影／彰化溪湖工地天降建材雨 樓下兩車遭殃！廂型車慘被壓扁 更多民視新聞報導直播爬台北101「挨轟消費危險、不負責任」 Netflix回應了民眾黨團推不在籍投票 游盈隆：九合一選舉貿然上路恐成災難 撐到小孩返家才離世！陳威全突傳父親噩耗 曝「原計畫一事」竟成遺憾民視影音 ・ 53 分鐘前 ・ 發表留言
孫生老媽又惹事! 偷店家名牌包 落網瞎扯:眼睛開刀看不見
社會中心／洪巧璇、黃啓豪 新北報導網紅孫生的媽媽又惹事！26號下午1點，她到新北市淡水一間鍋燒意麵店用餐，趁店員不注意，偷偷潛入店家儲藏室，偷走老闆的名牌包以及2千元財物，當場被抓包，沒想到她卻和警方供稱，自己眼睛開刀看不見，不知道拿了什麼，最後仍被警方依竊盜現行犯逮捕。員警vs.報案民眾：「錢包，原本包包放在裡面。」穿著羽絨外套的婦女，手靠在桌上撐著頭，她偷竊被逮個正著，警方到場也沒怕，一副若無其事的樣子，這名女子就是網紅孫生的媽媽。26號下午1點多，孫姓竊賊來到新北市淡水區中山北路上，一間新開的鍋燒意麵店用餐趁業者不注意，偷偷跑進去店家儲藏室，偷走餐廳老闆的名牌包，以及包包內共計2千元的財物，民眾報警後，孫生的母親，竟和警方瞎扯說自己眼睛開刀看不見，不知道拿了什麼。孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見（圖／民視新聞）孫生媽媽偷的就是這顆台幣5萬8千多元的Gucci貝殼包，而抓包孫媽偷竊的，就是站在她旁邊，穿著藍色帽踢男子，他是"半導體千金"張喬菲的先生，王元，也是他親眼目睹孫媽的偷竊行為，才見義勇為，幫忙抓賊。淡水分局水碓派出所所長周名鴻：「趁隙潛入店家儲藏室竊取店員包包，準備離去時遭民眾發現攔下並報警，依竊盜現行犯將其逮捕。」孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見（圖／民視新聞）孫生的媽媽早就不是第一次偷竊，卻屢勸不聽，母親一再惹麻煩，也讓孫生相當無奈。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見 更多民視新聞報導罷王美惠連署涉造假 國民黨嘉義市黨部11人被起訴最新／涉掏空台鹽綠能公司4億 陳啓昱遭押逾1年1200萬交保桃園驚傳「紅衣女墜樓」頭顱破裂身亡！民俗專家示警1事民視影音 ・ 1 天前 ・ 3則留言
危險勿入！太魯閣砂卡礑步道「1男墜落溪谷」 警消大舉馳援送醫
即時中心／林耿郁報導花蓮太魯閣國家公園砂卡礑溪步道，昨（27）天下午傳出墜谷事故，一名60歲葉姓男子不慎跌落溪谷，幸好無生命危險，大隊警消趕到現場，將男子救起送醫；不過砂卡礑步道自前（2024）年0403地震後就封閉至今，提醒民眾切勿靠近鄰近區域。據警方資訊，本次葉男騎機車前往步道區，不慎墜落溪谷，深度約20多公尺。救援人員到場後，先以擔架固定傷者，再以滑輪、勾環將葉男拉上步道，並人力搬運移至道路，轉送就醫。檢查發現葉男額頭、口部出血，牙齒受損，四肢多處擦挫傷，但幸好意識清楚，無立即生命危險。0403強震受損！砂卡礑溪步道至今仍封閉太魯閣國家公園管理處指出，砂卡礑溪步道自0403強震後，至今仍處於封閉狀態，一般民眾禁止進入。葉男因在步道旁有私有土地，才會進入禁區內，沒想到卻發生意外；詳細事故原因，由鑑識單位進一步調查釐清。太魯閣砂卡礑步道，昨天發生民眾墜谷意外。（圖／警方提供）原文出處：快新聞／危險勿入！太魯閣砂卡礑步道「1男墜落溪谷」 警消大舉馳援送醫 更多民視新聞報導中橫台8線嚴重車禍！東華男大生「過彎失控」墜谷 失去意識送醫不治武嶺恐怖車禍！ 婦疑疲駕衝對向"失控墜谷"幸僅輕傷貢寮金沙灣嚴重事故！轎車墜落3米深河道「兄OHCA、弟受傷」民視影音 ・ 9 小時前 ・ 1則留言
高雄傳槍響 車輛違規拒檢還企圖衝撞、警開15槍｜#鏡新聞
昨天(1/27)晚間7點多高雄仁武三民交界驚傳槍響，一名駕駛跨越雙黃線卻拒檢，警方追了半小時，轎車被卡在車陣當中，駕駛還試圖開車衝撞警方，兩名員警當機立斷拔槍，朝輪胎一連開了15槍，不過最後還是讓駕駛給逃了，警網持續展開追捕，5個小時內找到人，將他逮捕歸案。鏡新聞 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
中配網紅接連遭驅逐 專家：他們是中共派來的「洗腦工兵」
專題組／沈雅雯、賴冠諭 採訪報導去年中配亞亞、小薇等人，才因為武統台灣的言論，遭到移民署廢止依親居留權，不得不離開台灣；一月份又有一名暱稱關關的中配，也因為武統言論，被撤銷在台居留權。為何這些中配網紅還是一再踩紅線，台灣香港協會理事長桑普認為：「台灣方面不要以為這個是亞亞們單獨的行為，沒有人會單獨做這種事情的他們都是在中國裡面培養出的一個工兵。」桑普建議台灣政府能夠徹查亞亞們，後面有沒有一股統戰勢力在操控和指揮，刻意洗腦台灣民眾。民視 ・ 1 天前 ・ 1則留言
無妄之災！桃園情侶吵架互毆 無辜店家慘被砸
社會中心／周秉瑜 陳妍霖 胡崇恩 桃園報導桃園一對情侶，因為起口角衝突，竟然在店家門外出手互毆，扭打在地，沒想到女子情緒失控，將店家放在騎樓的廚餘桶、木櫃、旗幟當出氣筒，大腳猛踹、摔壞，最後逃逸，店家要開門做生意時，才發現東西全被砸爛，氣到報警，現在警方要循線逮人。一男一女，邊走邊吵架，兩人吵得不可開交，但沒想到...兩人就在店家門口，你一拳，我一拳，兩人互毆、扭打在地，下一秒....無妄之災！桃園情侶吵架互毆 無辜店家慘被砸（圖／民視新聞）女子轉身爬起，疑似情緒失控，把騎樓上的廚餘桶、木櫃通通砸爛，還大腳猛踹，最後逃逸離去。「踹爛，然後把我的管線扯掉！」真的好無辜！事發在桃園這家豆花店，早上6點半，一對情侶起口角，兩人互毆，還把店家生財工具當出氣筒，豆花店老闆來開門做生意，看到滿地慘況，氣到向警方報案。無妄之災！桃園情侶吵架互毆 無辜店家慘被砸（圖／民視新聞）受害店家說，「早上六點半左右，然後一對男女在門口，口角糾紛，雙方有肢體動作，男的打女的，女的打男的，之後女的就情緒失控，就把我店裡的廚餘桶啊、木櫃啊、旗幟，就拿地上整個摔壞，然後腳踹，然後丟完了，兩個人就走了，我也找不到人，我也不認識對方，兩個不高興砸我東西，我很冤枉啊」。桃園警分局大樹派出所所長馮清豪表示，「店家門口物品遭毀損，經調閱監視器發現是男女爭吵，女子氣憤砸毀物品，店家已向本所報案！本所員警依規定受理後，擴大調閱監視，目前已鎖定該對男女特徵及逃逸方向，將積極查緝到案以釐清案情並依法移送偵辦」。店家初估，損失至少2萬，現在警方掌握線索，要全力逮人。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：無妄之災！桃園情侶吵架互毆 無辜店家慘被砸 更多民視新聞報導剴剴遭非人道凌虐「細節全揭露」 保母姊妹「對話紀錄這樣說」禽流感再起！台中豐原1養雞場「1700雞異常暴斃」 盧秀燕緊急回應怪手掉落砸騎士！屏東萬巒嚴重車禍 男子送醫前已無生命跡象民視影音 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
剴剴案二審維持原判! 惡保母劉彩萱無期徒刑.胞妹18年
社會中心／綜合報導帶您關心1歲男童「剴剴」被惡保母凌虐致死案件，上午二審宣判結果出爐，上訴駁回，也就是維持一審原判，其中，施虐的保母劉彩萱，一樣被判無期徒刑、她的妹妹劉若琳則是18年有期徒刑。剴剴家屬沒有到場，但剴剴外婆律師轉達外婆心情，表示「這是她一輩子的痛」，讓人非常心疼。十幾名"剴剴戰士"在高院門前手舉牌子、高聲歡呼，劉姓保母姊妹倆虐死1歲男童剴剴，二審宣判結果出爐，維持一審原判，保母劉彩萱無期徒刑，妹妹劉若琳18年徒刑，民間團體在外面一得知結果，互相擁抱哭泣。剴剴家屬沒有現身，不過外婆律師到庭聽判，一得知法官維持原判，也卸下心中大石，轉達外婆心聲。犯罪被害人保護協會律師曾宿明表示，主要是外婆的部分，她表示這是她一輩子的痛，也是一輩子帶著虧欠跟贖罪的心情在度日，她希望這案子這樣血淚的教訓能夠喚起社會對兒童的重視保護以及制度面的重新檢討。惡保母虐死剴剴案二審維持原判（圖／民視新聞）回顧這起案件，檢方查出，2023年9月開始，劉彩萱對剴剴長達115天凌虐，包含餵食廚餘、身體對折塞入水桶、牙齒被打斷、全身多處骨折等等，非常駭人，導致剴剴身上多達42處傷口，最後傷重不治；妹妹劉若琳則是知情不阻止，保母姊妹的惡劣行徑，引發社會公憤。這次宣判除了民間團體來聽判，藝人郁方也親自到場，哽咽謝謝法官。惡保母虐死剴剴案二審維持原判（圖／民視新聞）原先預計到場的101董座賈永婕因為開會臨時喊卡。至於之後會不會再上訴，就等後續結果，對於家屬以及關注本案的人來說，只希望能夠透過法律嚴懲保母姊妹，讓她們為此付出代價。原文出處：剴剴案二審維持原判! 惡保母劉彩萱無期徒刑.胞妹18年 更多民視新聞報導剴剴外婆傷痛難平、無法到庭聽判！ 律師代為轉達「是一輩子的痛」頂大男遭計程車「怒丟包台64」4車輾過慘死！律師揭司機下場慘了肉搜怒公布土城割喉案乾哥乾妹個資 男大生挨告遭判3月、緩刑2年民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
砂石車駕駛疑「誤觸按鍵」 網架勾斷號誌桿恐賠慘
新北市 / 綜合報導 新北市土城區擺接堡路，昨(26)日上午有一輛砂石車，行駛時疑似駕駛誤觸按鍵，導致網架升高勾到號誌燈桿，燈桿被扯斷砸落，當時一旁還有不少車輛經過，好險沒砸到人，警方獲報趕到現場處理，通知相關單位搶修，事故也一度造成交通受阻。而肇事駕駛不但要被開罰，還得負責賠償燈桿的修繕費用。一輛砂石車行駛在外側車道，只見後車斗網架升得好高，下一秒勾住紅綠燈，整支燈桿被猛力向前拉扯，攔腰折斷壓在砂石車上，駕駛才驚覺這下完了，記者蔡銍湣說：「這裡是土城往樹林和三峽的重要道路，平常有許多大型車輛經過，燈桿被扯斷後，也馬上緊急做更新。」事發在26日上午7點多，新北市土城區擺接堡路，一輛砂石車邱姓女駕駛，疑似誤觸網架按鍵，導致網架向上升卻渾然不知，高度太高勾到號誌燈，當時旁邊還有不少車輛經過，好險沒砸到人。黑色護網被勾得破破爛爛，斷裂的燈桿擋住車道，一度造成交通打結，警方趕到現場處理，並通知相關單位搶修，這個路段砂石車水泥車等，數量龐大車禍發生率高，這回不慎勾到號誌桿，警方將依道交條例開罰，最高6千元罰鍰。新北市土城警分局頂埔所長管昱傑說：「警方獲報後立即到場處置，疏導交通並通報相關單位，針對違規依法製單舉發。」砂石車網架通常在裝填貨物，或者卸貨前才會升降，駕駛操作不慎，引發車禍還毀損公物，業者得好好檢視缺失，以免危害其他用路人安全。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
影／扶輪社捐贈骨質密度檢測儀 彰化推動巡迴篩檢守護長者骨骼健康
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府於今(28)日在彰化縣衛生局舉辦「扶輪給力骨密升級，骨動骨力再創互傳媒 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
大貨車載怪手過彎滑落 砸中騎士「送醫不治」
屏東縣 / 綜合報導 屏東萬巒鄉今(28)日上午發生一起奪命車禍，一輛載運怪手的大貨車轉彎時，車上的怪手突然失去平衡，當場翻落到路面，正好壓到對向的43歲男騎士，騎士傷勢過重搶救後仍宣告不治，肇事司機的同事說，當時駕駛本來要去山上工作，大車在轉彎時，車上固定的怪手突然滑掉，才會釀成悲劇。救護車十萬火急趕到，路旁的民眾著急指揮傷者的位置，道路上一部怪手翻覆，不幸砸中一名騎士，騎士傷勢過重，當場失去生命跡象。目擊民眾說：「在轉彎的地方不曉得是速度過快還是怎麼樣，反正我看到的時候，這個怪手已經翻下去了，我就想說慘了，一堆騎摩托車上班族剛好經過，不曉得有沒有壓到人。」事發在28日，屏東萬巒鄉信敏路段，警方獲報趕到，一片狼藉的事故現場，怪手整台側翻倒在一旁農地間，機車被砸成廢鐵嚴重扭曲變形，地面上遍布車殼殘骸，還有一地的碎玻璃，交通標誌牌都被撞歪，可見當時力道多猛烈，肇事的司機同事，前來幫忙收拾殘局，嚴重意外怎麼發生的？肇事駕駛同事說：「要去山上工作，轉彎(就這樣)，鐵跟鐵磨損，可能(怪手)滑出去。」記者VS.肇事駕駛同事說：「(滑出去，有綁嗎)有啊，(有綁怪手還會滑出去)，可能過彎時，你沒看從那邊來，(轉彎就對了)。」肇事的29歲劉姓司機，當時載著怪手要去工作，在過彎時，車上的怪手卻失去平衡，當場翻落到路面，砸中對向的43歲男騎士，騎士傷勢嚴重，經過搶救仍宣告不治，他住在當地，疑似是在上班途中遭遇死劫，老婆接獲噩耗無法接受掩面痛哭，肇事司機也自責落淚。轉彎瞬間釀成悲劇，奪走一條人命，警方深入調查，要追查肇事駕駛的責任。 原始連結華視影音 ・ 6 小時前 ・ 發表留言