讓世界看到新北！103億打造文化走廊 帶動城市競爭力

新北市文化局今（28）日在市政會議以「藝動新北 文化同行」為主題進行專題報告，文化局長張䕒育指出，新北市透過擴展藝文據點設施、閱讀服務深化、品牌活動形塑等方式拓展文化。新北市長侯友宜指出，新北市在他任內投下103億，透過硬體建設帶動文化發展，並搭配交通觀光，讓世界看到新北。

侯友宜說，新北市在他任內投下103億預算，不但蓋了新北美術館，也新建8座圖書館、改造56間的圖書分館，在整個硬體建設的帶動之下，也搭配交通觀光旅遊的路線，串起文化的走廊，強調文化就是一個城市的競爭力，也是一個穿透力，讓世界看到新北。

侯友宜舉例，即將開通淡江大橋就在歷史400年的淡水河口，新北透過十三行博物館、淡水古蹟博物館搭配一起，帶動觀光旅遊、帶動認識歷史文化，也結合宗教、宮廟、社區等在地特色文化，例如新莊老街結合文藝特展、時尚表演推出「潮盛新莊」，以及新北市鼓藝節等，還有天燈節，帶動文化、觀光、交通、城市發展的新面貌，讓世界看到新北市文化之美。

張䕒育指出，新北市幅員廣大、人口結構多元，文化政策和心不在單一活動亮點，而是長期、穩定提供市民可親近的文化服務。新北市因此以「藝動新北 文化同行」為主軸，從硬體建設到軟體內容，逐步讓文化走進日常生活，成為市民生活一部分。

張䕒育表示，新北市自民國108年起持續投入藝文設施建設與改造，累計新建、改造75處藝文據點，包含正在規畫的新北市圖書館第二總館。目前新北市已有107座公共圖書館，比較108年圖書館利用人次與今年已成長2倍，市府持續規畫新建7座座館舍、持續改造23處空間，希望打造更友善、可近性的文化空間。

文化局補充，今年文化推動，將率先從春節展開，透過「馬力全開」文化走春系列活動，邀請民眾在年節期間走進博物館，並配合淡江大橋結合十三行博物館、淡古博物館推出60場次的文化行旅，4月則會藉著新北市美術館開館周年搭配捷運三鶯線通車推出系列活動，並以舉辦大規模的跨國演出慶祝新北市鼓藝節迎來20周年的里程碑。

