讓世界看見台中！邱相榤聯手王齊麟奪BWF海洛羽球公開賽超級500冠軍

台中羽球再傳捷報，台中好手邱相榤聯手王齊麟奪BWF海洛羽球公開賽超級500冠軍，運動局長游志祥恭賀：讓世界看見台中。（圖/中市府運動局提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中羽球再傳捷報！2025年BWF海洛羽球公開賽2日於德國薩爾布呂肯圓滿落幕，台中好手邱相榤與搭檔王齊麟展現絕佳默契，歷經多場激戰後勇奪男子雙打冠軍，摘下個人生涯首座BWF超級500系列金盃。這項佳績不僅是兩人合作以來的重要突破，也為台灣羽壇注入新氣象。市府運動局長游志祥代表市長盧秀燕致賀，肯定邱相榤多年努力終獲回報，也期勉他持續精進，在明年名古屋亞運及2028洛杉磯奧運再創高峰，為台中、為台灣爭取榮耀。

游局長表示，此次奪冠之路挑戰重重，麟榤配從首輪起接連對上多組世界頂尖組合，包括丹麥、日本及馬來西亞名將。兩人以穩定節奏與靈活戰術逐步化解對手攻勢，展現臨場判斷力與抗壓性。在決賽對上印尼世界排名第11組合時，掌握關鍵節奏，以直落二拿下勝利。這場勝利不僅展現技術與心理成熟度，也象徵台灣新生代雙打選手的實力與自信。

游局長說明，邱相榤出身台中，自小展現對羽球的熱愛與天分，從學校體育班一路晉升國家代表隊，長年以穩定與自律著稱。無論是訓練或比賽，他都全力以赴，並以積極態度不斷進步。此次與王齊麟合拍成功，不僅展現雙打新火花，更體現長期磨合與信任累積的成果。游局長也特別感謝教練團及家人的支持，讓選手能安心投入訓練與比賽，締造這份榮耀。

運動局進一步說明，市府長期推動競技運動發展，透過選手培訓計畫與績優選手補助等制度，提供穩定訓練環境與海外參賽資源，讓選手專注於表現。同時，市府與體育總會及企業合作，完善選手培訓與轉銜機制，協助運動員在不同階段持續發揮所長。市府積極培育多元項目人才，在這次的羽球國際賽上展現亮眼成果，顯示地方扎根、國際開花的運動政策已見成效。

運動局補充，羽球是市民最喜愛的運動之一，市府除培育選手外，也積極推動運動設施建設與場館優化，包括國民暨兒童運動中心分區建置及社區型運動空間改善，打造更友善的運動環境。期盼邱相榤與王齊麟的優異表現，能激勵更多市民投入羽球與運動的行列，讓運動成為城市生活的一部分，共同打造健康、活力的運動城市。