讓世界看見台灣宜蘭 義籍秘克琳神父獲頒宜蘭縣榮譽縣民

▲ 義籍秘克琳神父獲頒宜蘭縣榮譽縣民證與觀禮來賓留影。

【記者 林明益／宜蘭 報導】來台逾一甲子，一手創立「蘭陽舞蹈團」宣揚文化，讓世界看見台灣、看見宜蘭，義大利籍秘克琳神父對宜蘭的文化付出無與倫比，宜蘭縣代理縣長林茂盛26日特別頒發「宜蘭縣榮譽縣民證」給秘克琳神父，肯定秘神父對宜蘭的貢獻。

義大利籍秘克琳神父於1964年踏上台灣土地，超過一甲子以來，他將最美好的青春年華奉獻給宜蘭，更透過文化藝術的力量，讓宜蘭與世界緊密連結。為表彰秘克琳神父對宜蘭縣的卓越貢獻，特別是在促進國際文化交流方面的深遠影響，宜蘭縣政府今日由代理縣長林茂盛親自頒發「宜蘭縣榮譽縣民證」，以最高敬意感謝這位「宜蘭之光」。

廣告 廣告

▲代理縣長林茂盛親將宜蘭縣榮民證頒給坐在輪椅的秘神父。

秘克琳神父抵台已超過60年，長期無私為宜蘭縣藝術文化扎根與推展，今日頒獎典禮中也特別邀請由神父一手創立的蘭陽舞蹈團演出，該團1974年於義大利巡演時，是全球第一支於教宗御前獻藝的表演團體，於世界各地累積超過千餘場次演出，秘神父也陸續獲邀參加各類文化藝術國際組織，其中最具代表性的即為「國際民俗藝術節協會」(CIOFF®)，是目前國際上推動保存民俗藝術最重要的組織之一。

宜蘭國際童玩藝術節自1996年創辦以來，秘神父透過其在國際民俗藝術界累積的深厚資源，協助童玩節邀請國際演出團隊來宜蘭演出。童玩節於 2010 年獲『國際民俗藝術節協會』（CIOFF®）認證，是亞洲第一個以兒童為主題的國際民俗藝術節。這項國際認證不僅是宜蘭藝術與文化外交上的重大成果，也奠定了童玩節的專業與國際地位，為縣政府在隨後10多年中，能更順利地邀請世界各地頂尖民俗表演團隊來台演出，開啟一條關鍵且暢通的國際交流管道。童玩節迄2025年為止，已邀請100個國家，433個團隊參與演出，超過1,219萬人次的遊客參與童玩節文化饗宴。

▲蘭陽舞蹈團在表演後與一手栽培創辦的秘神父分享榮耀合影。

宜蘭縣長林茂盛表示，「宜蘭國際童玩藝術節」不僅是宜蘭的代名詞，更是全球最具指標性的童玩文化節慶之一，秘神父絕對是背後的重要推手與靈魂人物。縣長更強調，秘神父早在2017年取得中華民國國民身分，成為「正港的台灣人」。今天進一步頒發榮譽縣民證，不僅是縣府對神父半世紀以來犧牲奉獻的正式肯定，更是全體宜蘭鄉親最誠摯的感謝。(照片記者林明益翻攝)