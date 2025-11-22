讓世界看見台灣！范雲、沈伯洋受邀出席國際自由聯盟 演說主題曝
即時中心／高睿鴻報導
讓世界看見台灣！民進黨立委范雲、沈伯洋等人，近日受邀出席國際自由聯盟（Liberal International，LI），代表綠營參與第209屆執行委員會；同時，亦參與亞洲自由聯盟（CALD）與歐洲自由民主聯盟（ALDE）論壇。綠營國際部說明，「國際自由聯盟」為全球支持自由主義的政黨結合之國際政治組織，民進黨為重要參與政黨之一、並會固定每年派員參與盛事；今年則是由范雲、沈伯洋代表出席。
民進黨國際部指出，范雲去年當選國際自由聯盟副主席，同時身兼「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」共同主席、以及立法院「台灣與歐洲社會民主及抗威權國家國會友好連線」會長；沈伯洋則擅長研究威權政體資訊戰與認知作戰。據悉，兩位委員將在會議中擔任與談人，透過在立法院的經驗，分享台灣推進民主、自由與人權的歷程，讓來自全球數十個國家上百位的政治工作者與意見領袖，能更深入了解、並支持台灣。
此外，范雲將在國際自由聯盟會議，以「震驚與倦怠：自由派如何在永無止境的危機與不安全政治中航行」進行專題演說；沈伯洋則將以「政治操弄時代下的民主防衛」為題發表演說。據悉，兩位委員亦將參與亞洲自由聯盟與歐洲自由民主聯盟共同舉行的「印太與歐洲的安全：現況、議題與挑戰」論壇。
民進黨國際部表示，兩位委員將在會中，分享中共勢力對台灣發起的認知作戰、影響力作戰、灰色地帶作戰帶來的威脅與挑戰。民進黨希望，透過提升國際社會對此議題的關注，進一步鞏固台灣在區域乃至世界安全與穩定中的重要角色。同時，也盼藉此機會，促使國際盟友進一步瞭解台海與區域情勢，共同守護印太地區的和平與穩定。
