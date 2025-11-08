讓世界走進教室 教育部推動高中職跨國線上教學
〔記者林曉雲／台北報導〕讓世界走進教室！教育部推動「高級中等學校與國外學校辦理校際合作線上教學」，110學年度補助94校，至113學年度已累計補助488校次，與美國、澳洲、菲律賓等國家的學校合作，「線上文化交流」主題涵蓋飲食、節慶、校園生活與地方特色等內容，並運用 Padlet、Flipgrid 等平台進行互動，或透過寄送文化箱、賀卡等方式交流，部分學校進一步發展為「線上合作教學」，設計具國際視野的特色課程。
教育部國教署組長黃瀞儀說明，因應Covid-19疫情期間學校採遠距教學，加上政府近年大力推動前瞻計畫數位建設及數位精進計畫，跨國線上學習課程的申請案件逐年增加。
基隆高中自110學年起與澳洲Austin Cove Baptist College簽署合作備忘錄，從文化交流拓展至線上合作教學，高二美術班學生以「墨影山水：水墨技法初探」為主題，與澳洲師生同步進行書法與水墨畫的教學、練習與成果展示。
台北科技大學附屬桃園農工與美國Chicago High School for Agricultural Science進行畜保專題的線上合作教學，雙方學生透過Padlet互相介紹與破冰，美方教師以TED Talk形式錄製畜保主題課程影片，學生根據學習單進行觀後討論，並同步於線上論壇中交流。
新竹高商與美國Orosi High School進行線上合作課程，雙方教師運用語言與學科融合的教學模式作為合作課程設計架構，並聚焦推廣永續旅行相關議題，包含以五感描述景點、運用5W1H提問策略進行訪談及意見交流，強化學生英文深度思考力。
台北市中正高中與來自澳洲、美國的3所姐妹校進行跨國線上教學，數學科教師與澳洲Moreton Bay College合作，以複數與圓幾何為主題，進行教學與學生實作分享；舞蹈班學生則在美國 Maine Central Institute 教師同步指導下，學習芭蕾基本技巧；社會科課程亦與澳洲 Mercedes College 合作，探討台澳人口分布、都市化與文化議題。
此外，新北市瑞芳高工與菲律賓科學高中、帛琉高中合作，菲律賓科學高中課程主題包括海洋能源與無人機操作，學生進行主題分享，並參加兩校共同舉辦的無人機競賽；與帛琉高中的合作則聚焦於永續農業，學生透過魚菜共生系統實驗與成果分享，並了解帛琉在地海洋飲食文化。
更多自由時報報導
鳳凰颱風確定北轉撲台！深夜最新路徑出爐
鳳凰颱風最新路徑潛勢圖曝光！「這天」可能從台灣西南部登陸
「鳳凰」颱風最快今增強為中颱！下週日晚間起變天
鳳凰恐成強颱！颱風論壇：預計將穿越台灣上空
其他人也在看
大葉大學攜手鹿江國際中小學 國際文化交流多元共融
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大葉大學英語學系主任曹秀蓉執行USR種子計畫「USR英語永續行動：國際大學互傳媒 ・ 10 小時前
慈大附中數學競賽豪奪49個獎項 勇奪9面金牌
在2025年舉辦的「更生盃數學競賽」中，花蓮慈大附中學生表現亮眼，...TCnews慈善新聞網 ・ 11 小時前
日本熊本學園大學拜訪大葉 熱絡
為推動國際化教育與深化跨國學術交流，大葉大學應用日語學系積極與多所日本大學建立穩固的合作關係，提供學生多元的國際學習與交換機會。日前，日本熊本學園大學社會福祉學院院長高林秀明帶領學生拜訪大葉應日系，雙方針對未來合作計畫交換意見，期望進一步強化教育與研究的連結。工商時報 ・ 15 小時前
【教育新訊】連十年全國第一 新北推動友善校園
十年不間斷，新北再奪第一!教育部114年「友善校園獎」結果出爐，新北市以21件亮眼成果奪冠，締造連續10年蟬聯全國第一的紀錄，獲獎件數更超過全國半數，堪稱全國友善校園推動的標竿。獲獎學校與人員今（7）日於台鋼科技大學接受教育部公開表揚，展現新北教育團隊在學生輔導與校園安全上的深耕與行動力。鏡新聞 ・ 7 小時前
新竹防災輔導團北上取經 基隆碇祥里展現韌性社區典範
為深化校園防災教育與社區防災連結，新竹市防災教育輔導團於日前前往基隆市碇祥里里民活動中心，進行韌性社區觀摩與防災交流活動。由新竹市竹蓮國小校長劉向欣率團，基隆市防災輔導團召集人暖西國小魏川淵校長，以及強韌臺灣防災計畫洪志評教授與碇祥里馮瑞枝里長、基隆市防災士協會共同出席，分享防災社區推動經驗。馮瑞枝里長邀集近30名社區志工參與活動，回顧2001年納莉颱風帶來的強降雨，造成嚴重水患與土石流災情，當時社區多處受損、居民生活大受影響。受這場災害啟發，讓里民深刻體認到防災整備與社區韌性的重要性。洪志評教授長年輔導地方防災社區經營，指出社區防災體系建構，是面對大型災害時守護家園的關鍵。社區發揮自助、互助的社區力量，正是守護社區安全的關鍵防線。並以實際案例說明，如何結合學術理論與在地行動，持續強化社區自主防災能量。會後參訪人員前往海洋大學水生實驗動物中心及藻類實驗室，由涂智欽技正導覽解說。與會人員瞭解水生動物與藻類培養的技術與研究過程，將海洋永續知識融入防災教育，擴展防災學習的多元面向。基隆市防災輔導團召集人魏川淵校長表示，藉由觀摩活動不僅是一趟防災教育的學習之旅，更是彼此在防災教育上交流與成長的台灣好新聞 ・ 19 小時前
【教育新訊】百場適性活動開跑 新北打造孩子「適性幸福」之路
為了讓孩子能夠「適性發展、幸福成長」，新北市教育局今（7）日攜手國立臺北商業大學、新北市校長協會、教師會及家長團體，舉辦114學年度「選所愛、好好讀、有前途」適性幸福活動。超過百位國中教師齊聚一堂，邀請學思達創辦人張輝誠老師分享「學思達五環學習法」，並由第45屆國際技能競賽國手、現任三重商工教師呂祖懿現身說法，鼓勵教師從學生的興趣與潛能出發，陪伴孩子找到最適合的學習方向。鏡新聞 ・ 9 小時前
李遠視察宜蘭百大基地 南北館菜市場感受在地人文
（中央社記者趙靜瑜宜蘭8日電）文化部長李遠今早前往宜蘭縣視察「百大基地」宜蘭市南北館市場的「來宜蘭迺菜市場」，也看到豬肉攤商正在整理新鮮豬肉，還嘗到古早味草仔粿，李遠直說感動到眼淚差點掉下來。中央社 ・ 8 小時前
台北市新聞記者俱樂部頒獎學金 20學子獲肯定傳承服務精神
記者黃秋儒／台北報導 台北市新聞記者俱樂部8日於台大校友會館舉行113學年度會員子女…中華日報 ・ 7 小時前
南投縣府預計花費逾600萬元 改善草屯國姓三校教學環境
【記者 謝雅情／南投 報導】為了改善學校環境，縣長許淑華7日由縣府教育處長王淑玲陪同，前往草屯鎮、國姓鄉三所台灣好報 ・ 22 小時前
頭份文英國中53週年校慶熱鬧
頭份市文英國中昨（七）日舉行新建風雨操場啟用典禮及五十三週年校慶運動會，副縣長邱俐俐上午到場恭喜學校生日快樂，尤其等待了十五個月的風雨操場終於啟用，不但承載著孩子的夢想，也將讓社區邁向更健康、有希望的未來。文英國中雖然是偏遠小校，但推動體育成績亮眼，參加全縣一一四年中小學聯合運動會榮獲國中乙組田徑九金、六銀、一銅；田賽總錦標第一名；一一四年度全民運動會國中乙組田徑，榮獲八金、三銀、三銅；苗栗縣一一三年度、一一四年度全民運動會榮獲國中男子乙組田賽總錦標第一名。另外，學校陶笛隊參加學生音樂比賽苗栗初賽，一一三學年度榮獲陶笛類組國中團體組優等；且屢獲苗栗縣陶笛協會邀請邀參加「笛聲來了交流音樂會」。為提供學生更優質的教學環境，文英國中校長邱世允積極爭取興建風雨操場，一一三年六月獲 ...台灣新生報 ・ 22 小時前
二信數理及資訊賽 獲獎無數
記者楊耀華∕基隆報導 一一四學年度普通型高級中等學校數理及資訊學科能力…中華日報 ・ 22 小時前
僑光科大產學共榮 表揚績優實習機構
僑光科技大學長期深耕實務教學，推動以「做中學、學中做」為核心的深度校外實習制度，致力於培育學生具備職場接軌與即戰力的就業實力。僑光科大蟬聯通過教育部校外實習績效評鑑，且兩輪校外實習評鑑通過率僅5％，讓僑光堪稱校外實習的頂尖大學。中時財經即時 ・ 20 小時前
三星首款三摺機小試水溫 傳首批量產頂多3萬台
MoneyDJ新聞 2025-11-07 11:26:19 李彥瑾 發佈近期市場消息傳出，韓國手機巨頭三星電子（Samsung Electronics）備受期待的首款三摺機「Galaxy Z TriFold」雖已進入量產階段，但首批出貨量可能僅2萬至3萬台，主要因三星想先測試市場水溫，再決定是否放量生產，以降低風險。 韓媒《The Elec》報導，三星規劃今年正式切入三摺手機產品線，正緊鑼密鼓籌備中。但據知情人士透露，以目前備妥的零組件數量來看，僅可供生產2萬至3萬台，顯示三星傾向「試水溫」策略，先觀察市場接受度，再視情況決定是否追加產量。 三星於上週韓國APEC峰會首度亮相這款三摺手機，並於財報電話會議上重申「今年內會推出」的承諾。Galaxy Z TriFold採兩側向內摺設計，完全展開後螢幕尺寸約9至10吋，與華為Mate XT螢幕一正一反摺疊、酷似古代奏摺的設計不同。 三星Galaxy Z系列可說是摺疊螢幕手機的代名詞，但近來被中國品牌華為等競爭對手猛烈追趕，導致三摺手機的上市進度被彎道超車。其他原因包括三摺手機結構複雜，售價勢必高於市面上的摺疊機，三星擔心很難賣，加上三摺手機Moneydj理財網 ・ 1 天前
苗縣豬肉解禁 攤商抱怨拍賣價高於外縣市自行吸收成本
非洲豬瘟疫情清零，活豬禁運禁宰歷經15天解禁，今（8）日清晨苗栗縣各傳統市場及肉攤，恢復豬肉供應，憋了15天沒有豬肉可以吃，各攤商出現購買人潮，有些肉攤，有不少老顧客預訂，攤架上所剩豬肉不多。但有攤商抱怨，苗栗縣肉品市場昨天豬隻拍賣價格，每公斤平均價格比其他縣市高約20元，只收自行吸收成本，不敢漲價自由時報 ・ 9 小時前
大濛 (霧起篇) | 電影預告
電影《大濛》公開幕後花絮「霧起篇」，導演陳玉勳分享片名《大濛》的由來：「老一輩的人在起霧的時候都會說『大濛』」，與台語「大霧」發音相同，暗示著民國40年代的社會被一層霧籠罩著，在這樣的社會氛圍下，角色阿月北上尋找哥哥屍體的故事也就此展開。為了還原當時的場景，描繪小人物在夾縫中求生存的勇氣與情感，全片斥資傾力打造懷舊場景，在鹽水「岸內影視基地」神還原台北榮町商圈繁榮景況。劇本剛完成時，陳玉勳根本不敢想像要拍70年前的台北有多困難，原打算直接將它封存，「劇本裡每一個場景都不存在，怎麼拍啊？」這項不可能的任務，卻在葉如芬跟李烈支持下緩步啟動且成真了。女主角方郁婷踏進片場不斷驚呼：「哇！好多人，還有牛車耶。」9m88也四處探索，在一輛三輪車上尋獲自己被AI換頭的歌舞女郎海報，笑說：「這個臉P得很好誒！」讚嘆美術組的細膩用心，讓他們有一秒穿越時空的錯覺。 劇組搭建早期的台北平民建築區、金山街道，當時的市場、福馬林池等重要場景，取景地遍及台南、嘉義，除部分以現有古蹟改造，片中劇情佔比極高的幾個場景皆在鹽水「岸內影視基地」內，由金馬獎最佳美術設計「頭哥」王誌成帶領團隊，如變魔術般重現台北榮町商圈昔日風華。尤其拍攝方郁婷初次從嘉義抵達台北這場戲時，大陣仗召來近200名群眾演員，兩側攤商、店面都經過考究，加上人力三輪車、復古轎車、美軍軍車與牛車等，熙來攘往的人潮彷彿置身於70年前的台北街頭。 在片中飾演三輪車車伕的柯煒林載著方郁婷尋找哥哥，兩人在片場的互動也相當逗趣，像是在等戲時玩起交換角色，柯煒林直接變成有錢人的大爺，翹著二郎腿坐在三輪車後座，指揮車伕方郁婷快點踩，方郁婷也不甘示弱抱怨他「很重」，導演陳玉勳在一旁看著兩位演員如此愛演，忍不住笑罵「北七！」有次柯煒林拿到印有導演Q版頭像的餅乾，和方郁婷偷偷躲在一旁分食，直接將導演的臉對半分，先是慚愧大喊「對不起導演」，享用完餅乾後秒給出高分評價直呼「導演好吃！」現場氣氛相當歡樂。 上映日期：11月21至11月23日(口碑場) 11月27日正式上映Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 20 小時前
馬公市代會副主席莊國輝 關切幼兒園安全及設施設備問題
馬公市民代表會第12屆第6次臨時會，副主席莊國輝針對市立托兒所公共設施安全與行政管理，提出多項具體質疑與建議，強調幼教環境必須符合法規並保障孩童安全與受教品質。莊國輝指出，園本部剛改善並驗收完畢的幼幼班廁所，並未設置供成人使用的廁所，此舉明顯不符現行法規。依據《幼兒園及其分班基本設施設備標準》第13自由時報 ・ 9 小時前
家長會是學校與家長間重要橋樑 張善政：盼共打造孩子快樂成長環境
桃園市長張善政7日下午前往中壢區，出席「114學年度各級學校家長會長證書及感謝狀頒發活動」。張市長表示，家長會長一直以來都是學校與家長之間的重要橋樑，為教育發展與校務推動上貢獻良多，協助學校更有效率地回應家長需求，促進親師合作。張市長指出，教育仰賴家長、學校與政府三方的共同努力，未來市府將持續與家長會攜手合作，打造更優質、更完善的教育環境，讓桃園的孩子們在安全與關懷中快樂成長。張善政除頒發各級學校新任家長會長當選證書外，也致贈感謝狀予卸任會長，感謝他們在任內的付出與奉獻，並期勉所有家長會持續支持學校各項校務運作，發揮團隊合作與社區連結的力量，共同營造有愛、有溫度的教育環境。教育局表示，本次活動共有約450位家長會新任及卸任會長接受當選證書與感謝狀，市府感謝所有家長會長對教育的熱心投入與無私奉獻，協助各級學校在推動教育活動、改善學習環境、促進親師溝通及推展親職教育等面向持續精進。教育局強調，學校教育的推動離不開家長的支持與參與，唯有親師同心，才能為孩子營造多元、公平、友善的學習環境，讓桃園成為安心就學、幸福成長的教育城市。包括市議員葉明月、彭俊豪、王珮毓、張曉昀、市府教育局長劉仲成、中壢台灣好新聞 ・ 22 小時前
非洲豬瘟診斷技術 獸醫所長鄧明中9年前出國取經
（中央社記者汪淑芬台北7日電）台中一處養豬場發生非洲豬瘟，所幸疫情沒有擴散。農業部獸醫研究所建立的檢驗制度，在防疫上功不可沒，所長鄧明中9年前就出國學習非洲豬瘟實驗室診斷技術，是台灣第一人。中央社 ・ 21 小時前
高中與國外學校合作線上教學 累計488校次參與
（中央社記者陳至中台北8日電）教育部推動國內高中與國外學校合作線上教學，拓展學生的國際視野、語言能力及多元文化素養，從110學年度至今，已有488校次參與。中央社 ・ 7 小時前
教育部推高中職跨國線上共學 讓世界走進教室
為培養學生具備國際視野與多元文化素養，教育部國教署積極推動「高級中等學校與國外校際合作推動線上教學」計畫，透過數位科技串聯國內高中職與全球同級學校，打造無國界的學習平臺。學生可藉由跨國線上課程、共備機國立教育廣播電台 ・ 9 小時前