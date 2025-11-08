讓世界走進教室 教育部推動高中職跨國線上教學

〔記者林曉雲／台北報導〕讓世界走進教室！教育部推動「高級中等學校與國外學校辦理校際合作線上教學」，110學年度補助94校，至113學年度已累計補助488校次，與美國、澳洲、菲律賓等國家的學校合作，「線上文化交流」主題涵蓋飲食、節慶、校園生活與地方特色等內容，並運用 Padlet、Flipgrid 等平台進行互動，或透過寄送文化箱、賀卡等方式交流，部分學校進一步發展為「線上合作教學」，設計具國際視野的特色課程。

教育部國教署組長黃瀞儀說明，因應Covid-19疫情期間學校採遠距教學，加上政府近年大力推動前瞻計畫數位建設及數位精進計畫，跨國線上學習課程的申請案件逐年增加。

基隆高中自110學年起與澳洲Austin Cove Baptist College簽署合作備忘錄，從文化交流拓展至線上合作教學，高二美術班學生以「墨影山水：水墨技法初探」為主題，與澳洲師生同步進行書法與水墨畫的教學、練習與成果展示。

台北科技大學附屬桃園農工與美國Chicago High School for Agricultural Science進行畜保專題的線上合作教學，雙方學生透過Padlet互相介紹與破冰，美方教師以TED Talk形式錄製畜保主題課程影片，學生根據學習單進行觀後討論，並同步於線上論壇中交流。

新竹高商與美國Orosi High School進行線上合作課程，雙方教師運用語言與學科融合的教學模式作為合作課程設計架構，並聚焦推廣永續旅行相關議題，包含以五感描述景點、運用5W1H提問策略進行訪談及意見交流，強化學生英文深度思考力。

台北市中正高中與來自澳洲、美國的3所姐妹校進行跨國線上教學，數學科教師與澳洲Moreton Bay College合作，以複數與圓幾何為主題，進行教學與學生實作分享；舞蹈班學生則在美國 Maine Central Institute 教師同步指導下，學習芭蕾基本技巧；社會科課程亦與澳洲 Mercedes College 合作，探討台澳人口分布、都市化與文化議題。

此外，新北市瑞芳高工與菲律賓科學高中、帛琉高中合作，菲律賓科學高中課程主題包括海洋能源與無人機操作，學生進行主題分享，並參加兩校共同舉辦的無人機競賽；與帛琉高中的合作則聚焦於永續農業，學生透過魚菜共生系統實驗與成果分享，並了解帛琉在地海洋飲食文化。

