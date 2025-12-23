讓世界重新看見花蓮 「繁花盛開計畫」打造復原與重生城市新篇章
【記者 周澄予／花蓮 報導】為回應 0403 地震後的復原挑戰，花蓮縣政府於 114 年度推動「繁花盛開計畫」，以城市形象重建為核心，透過設計、內容與國際傳播，將災後復原從基礎工程延伸為一場關於地方精神與未來想像的城市轉型行動。計畫以花蓮山海日常的鵝卵石為意象，發展城市識別系統與「小石花」城市 IP，逐步形塑屬於花蓮的復甦語言，讓城市在韌性中穩健前行、持續綻放。
▲「繁花盛開計畫」－鯉魚潭。
「繁花盛開」的核心概念，源自花蓮最具代表性的自然元素──鵝卵石，鵝卵石既是花蓮山海地景的日常存在，也象徵 0403 地震後土地裂痕與重生的可能，縣府以此發展城市形象識別系統（CIS）與代表性角色「小石花 IP」，寓意在傷痕之中孕育新生命，呈現花蓮面對挑戰時所展現的柔韌、穩定與希望，此一視覺系統不以單一活動為限，而是作為花蓮長期城市形象建構的基礎工具，建立可被延伸、被記住、被認同的城市符號。
在實際執行上，花蓮縣政府以「讓民眾在生活中看見、在城市裡感受」為原則，將繁花盛開的視覺語言導入花蓮火車站、地下通道、觀光處入口等重要公共節點，陸續設置主題視覺牆面、立體裝置與打卡場景，使城市空間成為傳遞復甦訊息的媒介，相關設置不僅提升公共空間品質，也成為旅客駐足、拍照與分享的城市亮點，同時讓在地居民在日常通行之中，感受到城市逐步前行的正向氛圍，累積屬於花蓮的共同認同。
為拉近計畫與民眾之間的距離，縣府同步規劃多項「繁花盛開」主題周邊物件，包括棉布袋、收納袋、T 恤、防曬外套、漁夫帽、紙袋與吊飾等，並於各式活動、宣傳場合及社區交流中實際使用。這些物件不只是宣傳品，而是將城市理念轉化為可被使用、被帶走的生活物件，讓「繁花盛開」從視覺符號延伸為民眾日常中的情感連結，強化對城市復甦歷程的參與感。
▲「繁花盛開計畫」－縱谷風光。
在內容與影像層面，「動態行銷影片」以短片與形象影片呈現花蓮的自然風貌與文化節奏，透過視覺敘事讓觀眾走入花蓮的日常與風景，感受城市的動態魅力，「內容採集專題」則專注於地方創作者、在地職人、文化脈絡與人文故事，以深度採訪與紀錄方式，展現花蓮豐富的創作能量，讓旅客能更立體地理解這座城市。
「國際觀光形象影片」特別邀請日本導演以國際視角詮釋花蓮的山海景觀、文化深度與日常樣貌，並製作正片、精華版及社群短影音，推出中、英、日、韓、西五語版本，同步於官方網站與社群平台上架，讓花蓮的復甦故事被世界理解、被國際看見。
在具體成果上，「繁花盛開計畫」透過系統性的國際媒體溝通與內容輸出，成功引發多家國際媒體關注與報導，讓花蓮在災後復原與轉型階段，以「韌性、生活感與山海魅力」的城市形象再次進入國際視野，同時「小石花 IP」榮獲 025 Taiwan Design BEST 100「年度設計」肯定，顯示花蓮以設計作為城市治理工具的策略，已獲得專業設計界與產業界的高度認同，成為地方政府導入設計思維進行城市溝通的重要示範。
此外，「小石花 IP」亦獲得在地業者與相關產業的主動響應，包含觀光旅宿、活動場域與地方推廣空間等，透過實際導入於空間佈置、活動視覺與宣傳物件中，展現公私協力推動城市品牌的具體成果，讓「繁花盛開」不僅是政府推動的形象計畫，更成為產業與社區願意共同參與、共同延伸的城市語言。
▲「繁花盛開計畫」－六十石山。
花蓮縣政府表示，「繁花盛開計畫」不只是單一年度行銷成果的展現，而是一套以設計與內容作為治理工具的城市形象工程，未來將持續深化既有視覺系統與敘事脈絡，累積更多地方故事與產業合作，並逐步擴大國際溝通與城市交流，讓花蓮在山海之間穩健前行，在韌性中持續綻放屬於自己的光彩。
觀光處長余明勲表示，「繁花盛開計畫的核心，不只是把花蓮行銷出去，而是讓花蓮在經歷地震之後，重新被看見、被理解，也被自己人重新認同。復甦不是一瞬間完成的事情，而是一個需要時間累積的過程。」希望透過設計、影像與內容的長期累積，為花蓮建立一套穩定且具延展性的城市溝通方式，讓不論是居民、返鄉者或外地旅客，都能在不同時間點、以不同方式，感受到花蓮正在往前走。
未來持續以「生活感」與「地方韌性」作為核心價值，讓觀光不只是人潮的聚集，而是帶動地方產業、文化與社群的正向循環，繁花盛開不只是今年的一個計畫名稱，而是成為花蓮長期發展過程中，一個能不斷被使用、被延伸的共同語言，陪伴花蓮在山海之間，穩健前行、持續綻放。
而繁花的綻放，從來不是一人之功，匯聚政府、產業、社區與民眾攜手同行、百人共創所累積的成果，這份來自土地的力量，將持續成為花蓮復原與韌性中前行，在穩定中綻放長遠的城市價值。
更多活動資訊請見繁花盛開計畫官網（https://hlwebloom.tw/ ）或花蓮旅遊小助理( https://hualien.travel/ai-service/ )（照片：花蓮縣政府觀光處提供）
