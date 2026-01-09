讓世界閱讀臺灣設計 林磐聳教授手稿捐贈國圖

林磐聳教授致詞

林磐聳教授捐贈手稿予國家圖書館

國家圖書館今天(9）舉辦「讓世界閱讀臺灣設計—林磐聳教授手稿捐贈儀式」，由林磐聳教授慷慨捐贈多年來重要手稿創作，正式入藏國家圖書館特藏文獻庫，為臺灣視覺設計史與文化研究留下彌足珍貴的一手史料。

國家圖書館表示，林磐聳教授為臺灣視覺設計領域極具代表性的設計家、教育家與文化推廣者，長年深耕企業識別系統（CIS）、海報設計、設計教育及國際交流，致力於建構臺灣設計的文化主體性，並推動臺灣設計走向國際舞臺，作品與學術貢獻深獲國內外設計界高度肯定。

這次林教授捐贈的手稿創作共 603件，內容形式多元，完整呈現他以設計為書寫、以圖像為思考的創作脈絡，包含「台灣家書」A6明信片手稿 500張，以書寫與圖像結合的方式，記錄個人情感、社會觀察與對臺灣土地的深層關懷；「人生行旅」A4信紙手繪作品50張，透過手繪與文字並行，呈現設計家對生命歷程與文化行旅的省思；「電影、電視與生活點滴」A3手稿作品50張，以視覺筆記形式，回應影像文化、日常生活與時代氛圍。設計手稿作品3件。

國家圖書館館長王涵青表示，林磐聳教授此次捐贈之手稿，不僅是個人創作的累積，更是臺灣設計發展、文化思維與時代精神的重要見證。透過手稿這種最貼近創作者思考原點的形式，讀者得以深入理解設計如何回應社會、轉化文化，並形塑公共美學。

林磐聳教授於儀式中分享創作理念，指出設計不僅是形式與功能的展現，更是一種文化書寫與價值傳遞；期盼這批手稿能在國家圖書館典藏體系中，成為後世閱讀臺灣設計、理解臺灣文化的重要入口。

2020東京奧運會標誌設計師野老朝雄強調，林磐聳教授多年來不僅積極協助同道，更致力於培育學生，在歷史的脈絡中持續傳承。