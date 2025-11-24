即時中心／高睿鴻報導

朝野政黨近日為「中配參政權」議題爭吵不休，針對之前有中國籍配偶，因國籍問題結果遭取消公職，國民黨團擬修法、使中配參政權不受《國籍法》規範。桃園市長張善政今（24）受訪時，再次聲援了黨團觀點，他說，推動修法必須考慮憲法、以及兩岸人民關係條例等基本精神；但相關法規中，都沒出現過「中華人民共和國」等字眼。因此張善政認為，若拿《國籍法》約束中配參政資格，「在法的層面有問題」。

張善政強調，基於「尊重人權」精神，應讓中配盡早有機會從政；他甚至進一步表示，自己也支持「中配取得我國身分證6改4」提案，讓中配取得身分證時間，從6年縮至4年。他也說，這樣做同樣是為了尊重人權，因為他們通常已經在台灣生活夠久、把這裡當家，就不應該對他們有不同待遇；所以，無論是替中配鬆綁參政權、甚至是6改4，他個人都是「樂見其成」。

不過，針對國民黨的論述，民進黨也早已準備好反擊。民進黨認為，民意代表宣誓就職的誓詞，依法明明寫著「恪遵憲法、效忠國家」；但如果一位仍持有中華人民共和國國籍的中配，在台灣當選公職，那麼他們要遵守哪國憲法、效忠哪個國家？

民進黨也指，我國《國籍法》禁止雙重國籍者擔任公職，重點就在「忠誠」；這不是歧視，而是避免利益衝突。民進黨說，一般公民或可保留雙重國籍，但擔任「有權力決定國家方向」的公職人員時，就需要更高的標準！

而且，民進黨也認為，中華人民共和國還不只是普通的「外國」而已。民進黨更質疑，中共透過訂定各式法律，要求其公民「支持、配合國家情報工作」、「維護國家統一」；在這種明確的國家義務下，一個中國籍人士擔任我國公職時，會不會自願或被迫洩漏我國政府情報？

原文出處：快新聞／讓中國長驅直入？張善政表態了：挺中配參政、縮短身分證取得年限

